Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США.

Вторым стал Джордж Рассел из Мерседеса, третье время показал Шарль Леклер из Феррари.

Спринт, за который будут начисляться очки восьми лучшим пилотам (победитель получит 8 зачетных баллов, а восьмой гонщик — 1) состоится в субботу, 19 октября. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Главная гонка этого уик-энда запланирована на воскресенье, 19 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.