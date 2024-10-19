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Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США

Олександр Булава — 19 октября, 07:25
Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США
x.com/Max33Verstappen

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США.

Вторым стал Джордж Рассел из Мерседеса, третье время показал Шарль Леклер из Феррари.

Спринт, за который будут начисляться очки восьми лучшим пилотам (победитель получит 8 зачетных баллов, а восьмой гонщик — 1) состоится в субботу, 19 октября. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Главная гонка этого уик-энда запланирована на воскресенье, 19 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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