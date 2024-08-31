Дубль Макларен и сенсационный Рассел: результаты квалификации Гран-при Италии
Ландо Норріс
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Состоялась квалификация в рамках Гран-при Формулы-1 в Италии. Лучшее время показал пилот Макларен Ландо Норрис.
Второе место занял напарник Норриса Оскар Пиастри, тройку лидеров запер пилот Мерседес Джордж Рассел, он вырвался перед обоими пилотами Феррари, но уступил австралийцу на 0.004 секунды. Сенсацией стало 7 место трехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.
Результаты квалификации
- Ландо Норрис (Макларен) 1.19.327
- Оскар Пиастри (Макларен) +0,109
- Джордж Рассел (Мерседес) +0.113
- Шарль Леклер (Феррари) +0.134
- Карлос Сайнс (Феррари) +0.140
- Льюис Гамильтон (Мерседес) +0.186
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.695
- Серхио Перес (Ред Булл) +0.735
- Алекс Албон (Уильямс) +0.972
- Нико Хюлькенберг (Гаас) +1.012
Отметим, что это вторая квалификация после летнего перерыва в Формуле-1, предыдущая гонка в Зандворте закончилась победой Норриса и третьим местом Пиастри. Победу на Гран-при Нидерландов также одержал Ландо, опередивший Ферстаппена на 23 секунды.
Главная гонка этого уик-энда запланирована на 1 сентября, начало — в 16:00 по киевскому времени.