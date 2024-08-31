Дубль Макларен и сенсационный Рассел: результаты квалификации Гран-при Италии

Состоялась квалификация в рамках Гран-при Формулы-1 в Италии. Лучшее время показал пилот Макларен Ландо Норрис.

Второе место занял напарник Норриса Оскар Пиастри, тройку лидеров запер пилот Мерседес Джордж Рассел, он вырвался перед обоими пилотами Феррари, но уступил австралийцу на 0.004 секунды. Сенсацией стало 7 место трехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Результаты квалификации

Ландо Норрис (Макларен) 1.19.327 Оскар Пиастри (Макларен) +0,109 Джордж Рассел (Мерседес) +0.113 Шарль Леклер (Феррари) +0.134 Карлос Сайнс (Феррари) +0.140 Льюис Гамильтон (Мерседес) +0.186 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.695 Серхио Перес (Ред Булл) +0.735 Алекс Албон (Уильямс) +0.972 Нико Хюлькенберг (Гаас) +1.012

Отметим, что это вторая квалификация после летнего перерыва в Формуле-1, предыдущая гонка в Зандворте закончилась победой Норриса и третьим местом Пиастри. Победу на Гран-при Нидерландов также одержал Ландо, опередивший Ферстаппена на 23 секунды.

Главная гонка этого уик-энда запланирована на 1 сентября, начало — в 16:00 по киевскому времени.