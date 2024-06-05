Hyundai рассматривает возможность войти в Формулу-1

Корейский автопроизводитель Hyundai очень заинтересован в дебюте в Формуле-1.

Об этом сообщает издание Motorsportweek .

Руководство компании планирует расширение гоночной программы – кроме участия в чемпионате мира по ралли, также дебютировать в Формуле-1.

Заводскую команду Hyundai в World Rally Championship возглавляет Сириль Абитбуль, ранее руководивший командой Renault в Ф-1. Скорее всего, именно ему будет предложено стать во главе нового проекта.

В Hyundai не хотят идти по пути Майкла Андретти, который пытается создать команду с нуля, а планируют купить одну из действующих команд Формулы-1, как это сделали в Audi.

Отмечается, что ни одна из команд Ф-1 не продается, по крайней мере публично. Однако не исключено, что щедрое предложение Hyundai может заинтересовать кого-нибудь из нынешних владельцев команд.

Ранее мы сообщали, что Андретти переманил в свою команду топ-менеджера Формулы-1.