Колапинто: Я не имею места в Формуле-1 на 2025 год

Аргентинский гонщик Формулы-1 команды Уильямс Франко Колапинто прокомментировал слухи о своем потенциальном переходе в Ред Булл.

Его слова передает RacingNews365.

"Нет, на этот момент я не понимаю многое из того, о чем они говорят. Я не знаю, откуда они берутся. У меня нет места на следующий год, поэтому я не выступаю в Формуле-1. Возможно, я буду выступать где-то. в другом месте. Но я надеюсь, что смогу показать, что заслуживаю здесь, чтобы вернуться в 26-м или 27-м году. Это моя цель и именно поэтому я делаю гонку за гонкой все, что в моих силах", – сказал Колапинто.

Напомним, ранее появлялась информация, что Ред Булл стремятся иметь в команде перспективного аргентинца, который с момента своего прихода в Формулу-1 показывает хорошие результаты на болиде Уильямс.

Отметим, что у аргентинца есть украинские корни, ранее он сам подтвердил эту информацию. Также стоит добавить, что сейчас Колапинто играет роль пилота Уильямс вместо Логана Сарджента, которого команда отстранила из-за плохих результатов и большого количества аварий.