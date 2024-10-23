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Директор Уильямс намекает на возможное продолжение карьеры Колапинто в Формуле-1

Андрій Яросименко — 23 октября, 17:55
Директор Уильямс намекает на возможное продолжение карьеры Колапинто в Формуле-1
Франко Колапінто
Getty images

Директор Уильямс Джеймс Воулз заявил, что он поможет аргентинскому дебютанту команды Франко Колапинто остаться за рулем болида Формулы-1.

Его слова передает Racingnews365.

"Безусловно, не исключено, что какая-то команда заберет Франко к себе. На самом деле это зависит от одной или двух других команд. Я не хочу забегать вперед, но с моей точки зрения он безусловно заслужил свое место на решетке в течение нескольких гонок.

Он еще не кончил расти. Он будет становиться все быстрее и быстрее, и я думаю, что другие команды на решетке это знают. Даже если он отнимет у нас очки, он профессиональный гонщик и его место в Формуле-1. Мы ему поможем. Все очень просто", – сказал Воулз.

Отметим, что у аргентинца есть украинские корни, ранее он сам подтвердил эту информацию. Также стоит добавить, что сейчас Колапинто играет роль пилота Уильямс вместо Логана Сарджента, которого команда отстранила из-за плохих результатов и большого количества аварий.

На Гран-при Италии 21-летний гонщик финишировал 12, на Гран-при Баку 8, на Гран-при Сингапура – 11, а в Гран-при США пробился с 15 места на 10. В личном зачете пилотов он занимает 19 место.

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