Директор Уильямс намекает на возможное продолжение карьеры Колапинто в Формуле-1

Директор Уильямс Джеймс Воулз заявил, что он поможет аргентинскому дебютанту команды Франко Колапинто остаться за рулем болида Формулы-1.

Его слова передает Racingnews365.

"Безусловно, не исключено, что какая-то команда заберет Франко к себе. На самом деле это зависит от одной или двух других команд. Я не хочу забегать вперед, но с моей точки зрения он безусловно заслужил свое место на решетке в течение нескольких гонок.

Он еще не кончил расти. Он будет становиться все быстрее и быстрее, и я думаю, что другие команды на решетке это знают. Даже если он отнимет у нас очки, он профессиональный гонщик и его место в Формуле-1. Мы ему поможем. Все очень просто", – сказал Воулз.