Хаас объявил о подписании Окона
Команда Формулы-1 Хаас объявила о подписании многолетнего контракта с пилотом Альпин Эстебаном Оконом.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Поздравляем Эстебана Окона в команде со следующего сезона! Победитель Формулы-1 подписал многолетний контракт и стал первым победителем Гран-при, выступающим за команду с момента нашего дебюта в Ф-1 в 2016 году", — написали Хаас.
Эстебан с 2021 года выступает за Альпин, в составе команды он одержал первую и пока единственную в своей карьере победу — на Гран-при Венгрии в 2021 году.
Окона уже приветствовал будущий напарник, 19-летний Оливер Берман, которого Хаас подписала ранее.
Напомним, накануне команда объявила, что датский автогонщик Кевин Магнуссен покинет ее по завершению текущего сезона.