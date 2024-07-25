Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Хаас объявил о подписании Окона

Андрій Яросименко — 25 июля, 12:27
Хаас объявил о подписании Окона

Команда Формулы-1 Хаас объявила о подписании многолетнего контракта с пилотом Альпин Эстебаном Оконом.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Поздравляем Эстебана Окона в команде со следующего сезона! Победитель Формулы-1 подписал многолетний контракт и стал первым победителем Гран-при, выступающим за команду с момента нашего дебюта в Ф-1 в 2016 году", — написали Хаас.

Эстебан с 2021 года выступает за Альпин, в составе команды он одержал первую и пока единственную в своей карьере победу — на Гран-при Венгрии в 2021 году.

Окона уже приветствовал будущий напарник, 19-летний Оливер Берман, которого Хаас подписала ранее.

Напомним, накануне команда объявила, что датский автогонщик Кевин Магнуссен покинет ее по завершению текущего сезона.

Окон Формула 1 Хаас Олівер Берман

Окон

Альпин заблокировал переход Окона в команду конкурентов
Окон покинет Альпин в конце сезона
Альпін може відсторонити Окона від Гран-прі Канади

Последние новости