Горнер: Риккардо может снова стать третьим пилотом Ред Булл

Руководитель Ред Булл Кристиан Горнер заявил, что Даниэль Риккардо может возвратиться к роли третьего пилота команды.

Его слова передает Racingnews365.

"Даниэль вырос вместе с Ред Буллом, и сейчас он заслуженно отдыхает. Он был бы рад в любое время взять на себя любую роль, которую захочет, имея такой список достижений.

Поэтому, если бы Риккардо захотел поучаствовать в любом коммерческом мероприятии в США, мы были бы очень открыты для этого. Раньше он был нашим третьим пилотом и может спокойно вернуться в эту роль", – сказал Горнер.