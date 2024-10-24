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Горнер: Риккардо может снова стать третьим пилотом Ред Булл

Андрій Яросименко — 24 октября, 07:35
Горнер: Риккардо может снова стать третьим пилотом Ред Булл
Getty images

Руководитель Ред Булл Кристиан Горнер заявил, что Даниэль Риккардо может возвратиться к роли третьего пилота команды.

Его слова передает Racingnews365.

"Даниэль вырос вместе с Ред Буллом, и сейчас он заслуженно отдыхает. Он был бы рад в любое время взять на себя любую роль, которую захочет, имея такой список достижений.

Поэтому, если бы Риккардо захотел поучаствовать в любом коммерческом мероприятии в США, мы были бы очень открыты для этого. Раньше он был нашим третьим пилотом и может спокойно вернуться в эту роль", – сказал Горнер.

Напомним, Риккардо досрочно покинул СБ и объявил о завершении карьеры в Формуле-1. Его место в команде займет 22-летний новозеландец Лиам Лоусон.

Австралиец является чемпионом британской Формулы-3 в 2009 году и дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.

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