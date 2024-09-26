Риккардо досрочно покинул РБ, его заменит 22-летний новозеландец

Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, 8 раз побеждавший в гранпри и 32 раза на подиуме досрочно покинувший РБ.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Он принес много опыта и таланта в команду с фантастическим отношением, которое помогло каждому развить и воспитать командный дух", – сказал Мекис (руководитель РБ – прим.).

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024

Австралиец является чемпионом британской Формулы-3 в 2009 году и дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.

Отметим, что после того, как Даниэль покинул Макларен в конце сезона 2022 года, он вернулся в РБ в качестве резервного пилота команды в начале 2023 года, а затем сел за руль болида РБ (тогда еще Альфа Таури) в июле 2024 года.

Также сообщается, что до конца сезона Риккардо заменит 22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон, являющийся резервным пилотом РБ. Он дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Нидерландов в 2023 году, заменив австралийца.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 💪@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024

Напомним, что недавно 35-летний гонщик сообщил, что не планирует перезагружать карьеру после того, как покинет СБ.