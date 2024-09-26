Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Риккардо досрочно покинул РБ, его заменит 22-летний новозеландец

Володимир Кук — 26 сентября, 19:36
Риккардо досрочно покинул РБ, его заменит 22-летний новозеландец
Даніель Рікардо
NurPhoto

Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, 8 раз побеждавший в гранпри и 32 раза на подиуме досрочно покинувший РБ.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Он принес много опыта и таланта в команду с фантастическим отношением, которое помогло каждому развить и воспитать командный дух", сказал Мекис (руководитель РБ – прим.).

Австралиец является чемпионом британской Формулы-3 в 2009 году и дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.

Отметим, что после того, как Даниэль покинул Макларен в конце сезона 2022 года, он вернулся в РБ в качестве резервного пилота команды в начале 2023 года, а затем сел за руль болида РБ (тогда еще Альфа Таури) в июле 2024 года.

Также сообщается, что до конца сезона Риккардо заменит 22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон, являющийся резервным пилотом РБ. Он дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Нидерландов в 2023 году, заменив австралийца.

Напомним, что недавно 35-летний гонщик сообщил, что не планирует перезагружать карьеру после того, как покинет СБ.

Формула 1 Данієль Ріккардо Ліам Лоусон

Формула 1

Горнер ответил на вопрос о будущем Риккардо в РБ
Отток кадров продолжается: главный гоночный стратег Ред Булл перейдет в Макларен
Риккардо ответил на вопрос о своем будущем в Формуле-1.
В честь Сенны в Бразилии построят один из самых высоких небоскребов
Норрис сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете пилотов после Гран-при Сингапура

Последние новости