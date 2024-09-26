Риккардо досрочно покинул РБ, его заменит 22-летний новозеландец
Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, 8 раз побеждавший в гранпри и 32 раза на подиуме досрочно покинувший РБ.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Он принес много опыта и таланта в команду с фантастическим отношением, которое помогло каждому развить и воспитать командный дух", – сказал Мекис (руководитель РБ – прим.).
Австралиец является чемпионом британской Формулы-3 в 2009 году и дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.
Отметим, что после того, как Даниэль покинул Макларен в конце сезона 2022 года, он вернулся в РБ в качестве резервного пилота команды в начале 2023 года, а затем сел за руль болида РБ (тогда еще Альфа Таури) в июле 2024 года.
Также сообщается, что до конца сезона Риккардо заменит 22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон, являющийся резервным пилотом РБ. Он дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Нидерландов в 2023 году, заменив австралийца.
Напомним, что недавно 35-летний гонщик сообщил, что не планирует перезагружать карьеру после того, как покинет СБ.