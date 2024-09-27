К следующему приключению: Риккардо объявил об уходе из Формулы-1

Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо объявил о завершении карьеры в "королевской гонке", после досрочного покидания РБ.

Сделал он это в своем Instagramе.

"Я любил этот вид спорта всю свою жизнь. Он дикий и замечательный, и это было настоящее путешествие. Спасибо командам и отдельным людям, которые сыграли свою роль. Болельщикам, которые любят этот вид спорта иногда больше меня. В нем всегда будут свои взлеты и падение, но это было весело, и, честно говоря, я бы не изменил ничего. К следующему приключению", – написав австралиец.

Отметим, что такое объявление не стало неожиданностью, ведь сразу после активизации слухов об уходе Риккардо из РБ он заявил, что не собирается продолжать карьеру гонщика Формулы-1.

Австралиец является чемпионом британской Формулы-3 в 2009 году и дважды становился бронзовым призером чемпионата Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.

Напомним, до конца сезона 2024 года Риккардо заменит 22-летний новозеландский пилот Лиам Лоусон.