Ферстаппен рассказал о травме после столкновения с Гамильтоном в 2021 году

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свою травму после столкновения с Льюисом Гамильтоном в Сильверстоуне в 2021 году.

Его слова передает Racingnews365.

"После аварии в Сильверстоуне я боролся с проблемами зрения, особенно на ухабистых трассах или трассах с большим количеством рекламных вывесок вдоль обочины".

На Гран-при США в 2021 году я боролся не только с Льюисом, но и со своим затуманенным зрением. Казалось, что я уезжаю на скоростном катере со скоростью 300 километров в час.

Я никогда не говорил вам этого раньше, но несколько кругов мне было настолько плохо, что я серьезно думал о том, чтобы остановить машину. Но это была важная победа, она мне была крайне необходима в борьбе за титул чемпиона мира", — сказал Макс.