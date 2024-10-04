Феррари подписывает инженеров завода Renault

Феррари достигли договоренностей о подписании рабочих завода Renault по производству моторов.

Об этом сообщает Lastwordonsports со ссылкой на руководителя команды Фреда Вассера.

Накануне Renault заявили, что после 2025 года прекратят поставку силовых установок для команды Формулы-1.

По информации источника, Феррари уже достигли договоренностей с бывшим персоналом Renault. Вассеру даже удалось подписать контракт с этими инженерами, то есть они могут присоединиться к работе относительно скоро.

Эти техники и инженеры не только увеличат численность рабочей силы Феррари, но также могут предоставить ценную информацию об их двигателе в 2026 году. Ведь силовой агрегат Renault мог включать в себя решения и идеи, которые "скудерия" еще не рассматривала.

Напомним, в настоящее время Формула-1 находится на осенней паузе после Гран-при Сингапура, где победил пилот Макларен Ландо Норрис.

Следующим этапом станет Гран-при США в Остине, которое начнется практиками 18 октября.