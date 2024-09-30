Renault прекратит производство моторов для команды Формулы-1

Renault заявили, что после 2025 года прекратят поставку силовых установок для команды Формулы-1.

Об этом сообщает F1.

Теперь команда BWT Alpine F1 будет использовать двигатели производства Mercedes-AMG.

В последние сезоны силовые установки производства Renault имели самые низкие показатели по сравнению с двигателями других производителей. Кроме того, в последнее время они также не отличались образцовой надежностью. К тому же на их разработку тратятся значительные средства.

Также это решение повлияет на более 500 работников отдела двигателей Renault в Вере-Шатион, которые, вероятно, будут уволены.

Renault сотрудничала с командами F1 сорок лет.

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Отметим, что до 2021 года также была команда Renault, однако позже компания полностью перешла на поставку деталей.