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Renault прекратит производство моторов для команды Формулы-1

Володимир Кук — 30 сентября, 21:27
Renault прекратит производство моторов для команды Формулы-1
Formula 1

Renault заявили, что после 2025 года прекратят поставку силовых установок для команды Формулы-1.

Об этом сообщает F1.

Теперь команда BWT Alpine F1 будет использовать двигатели производства Mercedes-AMG.

В последние сезоны силовые установки производства Renault имели самые низкие показатели по сравнению с двигателями других производителей. Кроме того, в последнее время они также не отличались образцовой надежностью. К тому же на их разработку тратятся значительные средства.

Также это решение повлияет на более 500 работников отдела двигателей Renault в Вере-Шатион, которые, вероятно, будут уволены.

Renault сотрудничала с командами F1 сорок лет.

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Список команд, кому Renault постачали двигуни

Отметим, что до 2021 года также была команда Renault, однако позже компания полностью перешла на поставку деталей.

Renault Формула Формула 1

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