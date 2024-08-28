Директор Уильямс прокомментировал замену Сарджента в команде

Директор команды Уильямс Джеймс Воулз заявил, что замена Логана Сарджента в середине сезона Формулы 1 — это нелегкое решение, но оно нужно им.

Его слова передает издание Sky Sports.

"Заменить гонщика в середине сезона - это нелегкое решение, которое мы приняли, но мы считаем, что это дает Уильямс наилучшие шансы бороться за очки до конца сезона. Мы только что существенно обновили машину, и нам нужно максимизировать каждую возможность набрать очки в чрезвычайно напряженном сражении. Это, несомненно, невероятно трудно для Логана, который изложил все, что мог, в течение своего пребывания в команде, и мы хотим поблагодарить его за всю его упорную работу и позитивное настроение. Он остается талантливым гонщиком, и мы будем поддерживать его, чтобы он продолжил свою гоночную карьеру в будущем", — сказал специалист.

Напомним, вместо Сарджента в Уильямс выступит 21-летний пилот Франко Колапинто. Отметим, что слухи о смене Сарджента распространялись уже давно. Пик активности пришелся на 24 августа 2024 года, после аварии американца на третьей практике перед гонкой в Зандворте.

Тогда также появлялась информация, что на место Логана претендует сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер. Среди претендентов фигурировал пилот академии Ред Булл Лиам Лоусон.