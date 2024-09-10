Конец эпопеи: Астон Мартин объявили о переходе Ньюи

Главный инженер австрийской команды Формулы-1 Ред Булл ,Эдриан Ньюи, перешел в Астон Мартин.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали контракта пока неизвестны, но ранее сообщалось, что Ньюи подпишет пятилетний контракт на сумму до 30 миллионов фунтов в год, включая бонусы и дополнения.

65-летний специалист начнет работу с командой с 1 марта 2025 года. Он будет управляющим техническим партнером и будет заниматься построением болида на 2026 год.

Напомним, британец договорился о прекращении сотрудничества с Ред Буллом в начале 2025 года. Он помог "красным быкам" завоевать семь титулов чемпиона Формулы-1 среди пилотов и шесть титулов Кубка конструкторов - всего 118 побед и 101 поул.

Something new. Welcome, Adrian. pic.twitter.com/DLgHqx6sRU — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2024

Отметим, что Эдриан проектировал чемпионские болиды Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а также машины Уильямс (1992-1997) и Макларен (1998).

В сезоне 2023 года Астон Мартин 8 раз финишировали на подиуме, тогда как в текущем сезоне лучшим результатом за 16 этапов является пятое место Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.