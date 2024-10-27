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MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Таиланда и приблизился к Мартину.

Олег Дідух — 27 октября, 11:19
MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Таиланда и приблизился к Мартину.
Франческо Баньяя
x.com/MotoGP

Итальянский гонщик команды Ducati Lenovo Франческо Банья стал победителем Гран-при Таиланда. Он опередил двух испанцев – лидера текущего чемпионата, Хорхе Мартина из Prima Pramac Racing и Педро Аккоста из Red Bull GasGas Tech 3.

В первой половине дистанции вторым шел шестикратный чемпион мира Марк Маркес, однако он упал за 13 кругов до финиша и опустился на 11 позицию.

Эта победа позволила Баньяе сократить отставание от Мартина в общем зачете от Мартина до 17 очков. До завершения сезона осталось еще два этапа – Гран-при Малайзии (3 ноября) и Гран-при Валенсии (17 ноября).

Результаты Гран-при Таиланда:

Общий зачет:

Вчера спринт на Гран-при Таиланда выиграл Энеа Бастианини.

MotoGP Франческо Баньяя

Франческо Баньяя

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