MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Таиланда и приблизился к Мартину.

Итальянский гонщик команды Ducati Lenovo Франческо Банья стал победителем Гран-при Таиланда. Он опередил двух испанцев – лидера текущего чемпионата, Хорхе Мартина из Prima Pramac Racing и Педро Аккоста из Red Bull GasGas Tech 3.

В первой половине дистанции вторым шел шестикратный чемпион мира Марк Маркес, однако он упал за 13 кругов до финиша и опустился на 11 позицию.

Эта победа позволила Баньяе сократить отставание от Мартина в общем зачете от Мартина до 17 очков. До завершения сезона осталось еще два этапа – Гран-при Малайзии (3 ноября) и Гран-при Валенсии (17 ноября).

Результаты Гран-при Таиланда:

Общий зачет:

Вчера спринт на Гран-при Таиланда выиграл Энеа Бастианини.