MotoGP. Бастианини выиграл спринт Гран-при Таиланда, Мартин и Баньяя финишировали вслед за ним.

Гонщик MotoGP Энеа Бастианини, выступающий за команду Ducati Lenovo Team, одержал победу в спринте Гран-при Таиланда.

Бастианини стартовал со второй позиции, которую получил в квалификации. Вторым к финишу пришел лидер общего зачета Хорхе Мартин из Gresini Racing . С поул-позиции стартовал еще один представитель Ducati Lenovo Team Фраческо Баньяя, но он финишировал всего лишь третьим.

MotoGP – cпринт Гран-при Таиланда

26 октября

Результаты спринта:

Позиции гонщиков на старте:

Борьба в начале финального круга:

One lap to go! 🔄



Brilliant @Bestia23 is clear at the front but what's going to happen between these two?! #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/eE84M4WzAR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2024

Теперь у Хорхе Мартина есть 433 очка. Баньяя, действующий чемпион MotoGP, отстает на 22 балла. Победа Бастианини прибавила ему 12 очков и теперь у него 343 очка – четвертое место в таблице.

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Победитель получает 12 баллов, второе место – 9, третье – 7. Каждая следующая позиция в девятую приносит на один зачетный балл меньше.