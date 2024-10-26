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MotoGP. Бастианини выиграл спринт Гран-при Таиланда, Мартин и Баньяя финишировали вслед за ним.

Руслан Травкін — 26 октября, 11:47
MotoGP. Бастианини выиграл спринт Гран-при Таиланда, Мартин и Баньяя финишировали вслед за ним.
Енеа Бастіаніні
x.com/MotoGP

Гонщик MotoGP Энеа Бастианини, выступающий за команду Ducati Lenovo Team, одержал победу в спринте Гран-при Таиланда.

Бастианини стартовал со второй позиции, которую получил в квалификации. Вторым к финишу пришел лидер общего зачета Хорхе Мартин из Gresini Racing . С поул-позиции стартовал еще один представитель Ducati Lenovo Team Фраческо Баньяя, но он финишировал всего лишь третьим.

MotoGP – cпринт Гран-при Таиланда
26 октября

Результаты спринта:

Позиции гонщиков на старте:

Борьба в начале финального круга:

Теперь у Хорхе Мартина есть 433 очка. Баньяя, действующий чемпион MotoGP, отстает на 22 балла. Победа Бастианини прибавила ему 12 очков и теперь у него 343 очка – четвертое место в таблице.

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Победитель получает 12 баллов, второе место – 9, третье – 7. Каждая следующая позиция в девятую приносит на один зачетный балл меньше.

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