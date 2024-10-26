MotoGP. Бастианини выиграл спринт Гран-при Таиланда, Мартин и Баньяя финишировали вслед за ним.
Гонщик MotoGP Энеа Бастианини, выступающий за команду Ducati Lenovo Team, одержал победу в спринте Гран-при Таиланда.
Бастианини стартовал со второй позиции, которую получил в квалификации. Вторым к финишу пришел лидер общего зачета Хорхе Мартин из Gresini Racing . С поул-позиции стартовал еще один представитель Ducati Lenovo Team Фраческо Баньяя, но он финишировал всего лишь третьим.
Результаты спринта:
Позиции гонщиков на старте:
Борьба в начале финального круга:
Теперь у Хорхе Мартина есть 433 очка. Баньяя, действующий чемпион MotoGP, отстает на 22 балла. Победа Бастианини прибавила ему 12 очков и теперь у него 343 очка – четвертое место в таблице.
Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Победитель получает 12 баллов, второе место – 9, третье – 7. Каждая следующая позиция в девятую приносит на один зачетный балл меньше.