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Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, его младший брат финишировал вторым

Микола Дендак — 2 марта 2025, 11:15
Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, его младший брат финишировал вторым
Марк Маркес
MotoGP

Испанский гонщик команды Ducati Lenovo Марк Маркес стал победителем первого этапа MotoGP сезона-2025 – Гран-при Таиланда-2025.

6-кратный чемпион мира оказался быстрее своего младшего брата Алекса Маркеса. Также испанец опередил Франческо Баньяя, который в предыдущем сезоне был претендентом на титул. Итальянец финишировал третьим.

Заметим, что Марк начинал первым, но на 7 круге отдал лидерство брату. И только за 4 круга до конца сумел вернуть лидерскую позицию.

MotoGP. Результаты гран-при Таиланда

  1. Марк Маркес (Дукати) – 26 кругов.
  2. Алекс Маркес (Дукати) +1.732.
  3. Франческо Баньяя (Дукати) +2.398.
  4. Франко Морбиделли (Дукати) +5.176.
  5. Ай Огура (Априлья) +7.450.
  6. Марко Бедзекки (Априлья) +14.967.
  7. Жоанн Зарко (Хонда) +15.225.
  8. Брэд Биндер (КТМ) +19.929.
  9. Энеа Бастьянини (КТМ) +20.053.
  10. Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +21.546.

Накануне Марк Маркес стал победителем спринта на Гран-при Таиланда-2025 и получил 12 очков. Поэтому эта победа позволила ему увеличить отрыв от конкурентов. Отметим, что за триумф в гонке дается 25 баллов, за второе место 20, третье – 16, четвертое – 13, пятое – 11 и с шестого по 15 дают от 10 до 1 зачетного балла соответственно.

Напомним, что действующий чемпион серии Хорхе Мартин из Aprilla Racing пропустил первый этап сезона из-за травмы полученной на тренировке.

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