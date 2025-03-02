Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, его младший брат финишировал вторым
Испанский гонщик команды Ducati Lenovo Марк Маркес стал победителем первого этапа MotoGP сезона-2025 – Гран-при Таиланда-2025.
6-кратный чемпион мира оказался быстрее своего младшего брата Алекса Маркеса. Также испанец опередил Франческо Баньяя, который в предыдущем сезоне был претендентом на титул. Итальянец финишировал третьим.
Заметим, что Марк начинал первым, но на 7 круге отдал лидерство брату. И только за 4 круга до конца сумел вернуть лидерскую позицию.
MotoGP. Результаты гран-при Таиланда
- Марк Маркес (Дукати) – 26 кругов.
- Алекс Маркес (Дукати) +1.732.
- Франческо Баньяя (Дукати) +2.398.
- Франко Морбиделли (Дукати) +5.176.
- Ай Огура (Априлья) +7.450.
- Марко Бедзекки (Априлья) +14.967.
- Жоанн Зарко (Хонда) +15.225.
- Брэд Биндер (КТМ) +19.929.
- Энеа Бастьянини (КТМ) +20.053.
- Фабио Ди Джаннантонио (Дукати) +21.546.
Накануне Марк Маркес стал победителем спринта на Гран-при Таиланда-2025 и получил 12 очков. Поэтому эта победа позволила ему увеличить отрыв от конкурентов. Отметим, что за триумф в гонке дается 25 баллов, за второе место 20, третье – 16, четвертое – 13, пятое – 11 и с шестого по 15 дают от 10 до 1 зачетного балла соответственно.
Напомним, что действующий чемпион серии Хорхе Мартин из Aprilla Racing пропустил первый этап сезона из-за травмы полученной на тренировке.