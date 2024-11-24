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Ферстаппен вне подиума, но с чемпионством: Расселл уверенно выиграл Гран-при Лас-Вегаса

Руслан Травкін — 24 ноября 2024, 09:26
Ферстаппен вне подиума, но с чемпионством: Расселл уверенно выиграл Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот команды Формулы-1 Мерседес Джордж Расселл выиграл 22-й этап сезона-2024 – Гран-при Лас-Вегаса.

Британский гонщик стартовал с поула, что позволило ему уверенно вести гонку. Для 26-летнего Джорджа это третья победа за карьеру.

Вторым финишировал его напарник Льюис Гамильтон, который в квалификации показал лишь 10-й результат. Последнее место на подиуме завоевал представитель Феррари Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен финишировал только пятым, но этого хватило, чтобы завоевать чемпионство. Нидерландец имел 62 очка преимущества над Ландо Норрисом, но пилот Макларена финишировал ниже Макса и окончательно упустил шансы на победу.

27-летний Ферстаппен становится чемпионом мира четвертый сезон подряд.

Результаты Гран-при Лас-Вегаса :

Не финишировали:

Личный зачет:

Кубок конструкторов:

Новость дополняется

Напомним, предыдущий этап – Гран-при Бразилии – выиграл Макс Ферстаппен.

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