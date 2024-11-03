Двойной подиум Альпин, красный флаг, сход пилотов: Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Бразилии

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен завоевал победу на 21-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 – Гран-при Бразилии.

Последний раз нидерландец в этом сезоне побеждал еще в начале лета, когда торжествовал на Гран-при Испании.

С поула стартовал главный конкурент Макса Ландо Норрис, а Макс из-за смены двигателя начинал гонку всего 17.

Гран-при получилось дождливым. Поэтому несколько раз на трассе появлялся сейфти кар. Дождь усилился на 32 круге, что спровоцировало аварию пилота Уильямс Франко Колапинто, поэтому был объявлен красный флаг – гонка была остановлена.

В последней трети гонки Макс завоевал лидерство. Это произошло из-за того, что перед красным флагом Норрис и другие лидеры пошли на питстоп, а гонщик Ред Булл и представители Альпин заменили резину во время остановки.

Поскольку дождь стих, Ферстаппен спокойно увеличивал отрыв от преследователей и спокойно одержал победу.

Следует отметить, что представители Альпин Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли другие места на подиуме. Такой успех позволил команде подняться сразу на три позиции в Кубке конструкторов.

Главный конкурент Ферстаппена Ландо Норрис из Макларена финишировал лишь на шестой позиции. Карлос Сайнс сошел еще в начале Гран-при, чем нанес серьезный удар амбициям Феррари выиграть Кубок конструкторов.

Результаты Гран-при Бразилии:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 69 кругов

2. Эстебан Окон (Альпин) +19,477

3. Пьер Гасли (Альпин) +22,532

4. Джордж Рассел (Мерседес) +23,265

5. Шарль Леклер (Феррари) +30,177

6. Ландо Норрис (Макларен) +31,372

7. Юки Цунода (РБ) +42,056

8. Оскар Пиастри (Макларен) +44,943

9. Лиам Лоусон (РБ) +50,452

10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +50,753

11. Серхио Перес (Ред Булл) +51,531

12. Оливер Бермен (Хаас) +57,085

13. Валттери Боттас (Заубер)+1.03,588

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)+1.18,049

15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.19,649

Не финишировали

Карлос Сайнс (Феррари)

Франко Колапинто (Ульямс)

Нико Хюлькенберг (Хаас)

Алекс Албон (Уильямс)

Ланс Стролл (Астон Мартин)

Личный зачет

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 393 очка Ландо Норрис (Макларен) – 331 Шарль Леклер (Феррари) – 307 Оскар Пиастри (Макларен) – 262 Карлос Сайнс (Феррари) – 244 Джордж Рассел (Мерседес) – 192 Льюис Гамильтон (Мерседес) – 190 Серхио Перес (Ред Булл) – 151 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 62 Нико Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторов