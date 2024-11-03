Двойной подиум Альпин, красный флаг, сход пилотов: Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Бразилии
Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен завоевал победу на 21-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 – Гран-при Бразилии.
Последний раз нидерландец в этом сезоне побеждал еще в начале лета, когда торжествовал на Гран-при Испании.
С поула стартовал главный конкурент Макса Ландо Норрис, а Макс из-за смены двигателя начинал гонку всего 17.
Гран-при получилось дождливым. Поэтому несколько раз на трассе появлялся сейфти кар. Дождь усилился на 32 круге, что спровоцировало аварию пилота Уильямс Франко Колапинто, поэтому был объявлен красный флаг – гонка была остановлена.
В последней трети гонки Макс завоевал лидерство. Это произошло из-за того, что перед красным флагом Норрис и другие лидеры пошли на питстоп, а гонщик Ред Булл и представители Альпин заменили резину во время остановки.
Поскольку дождь стих, Ферстаппен спокойно увеличивал отрыв от преследователей и спокойно одержал победу.
Следует отметить, что представители Альпин Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли другие места на подиуме. Такой успех позволил команде подняться сразу на три позиции в Кубке конструкторов.
Главный конкурент Ферстаппена Ландо Норрис из Макларена финишировал лишь на шестой позиции. Карлос Сайнс сошел еще в начале Гран-при, чем нанес серьезный удар амбициям Феррари выиграть Кубок конструкторов.
Результаты Гран-при Бразилии:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 69 кругов
2. Эстебан Окон (Альпин) +19,477
3. Пьер Гасли (Альпин) +22,532
4. Джордж Рассел (Мерседес) +23,265
5. Шарль Леклер (Феррари) +30,177
6. Ландо Норрис (Макларен) +31,372
7. Юки Цунода (РБ) +42,056
8. Оскар Пиастри (Макларен) +44,943
9. Лиам Лоусон (РБ) +50,452
10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +50,753
11. Серхио Перес (Ред Булл) +51,531
12. Оливер Бермен (Хаас) +57,085
13. Валттери Боттас (Заубер)+1.03,588
14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)+1.18,049
15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.19,649
Не финишировали
Карлос Сайнс (Феррари)
Франко Колапинто (Ульямс)
Нико Хюлькенберг (Хаас)
Алекс Албон (Уильямс)
Ланс Стролл (Астон Мартин)
Личный зачет
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 393 очка
- Ландо Норрис (Макларен) – 331
- Шарль Леклер (Феррари) – 307
- Оскар Пиастри (Макларен) – 262
- Карлос Сайнс (Феррари) – 244
- Джордж Рассел (Мерседес) – 192
- Льюис Гамильтон (Мерседес) – 190
- Серхио Перес (Ред Булл) – 151
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 62
- Нико Гюлькенберг (Хаас) – 31
Кубок конструкторов
- Макларен – 593 очка
- Феррари – 557
- Ред Булл – 544
- Мерседес – 382
- Астон Мартын – 86
- Альпин – 49
- Хаас – 46
- РБ – 44
- Уильямс – 17
- Заубер – 0