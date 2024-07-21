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Гамильтон установил уникальное достижение в Формуле-1 после Гран-при Венгрии

Микола Дендак — 21 июля, 23:49
Гамильтон установил уникальное достижение в Формуле-1 после Гран-при Венгрии

Пилот Мерседес Льюис Гамильтон финишировал на 3-м месте на Гран-при Венгрии и стал первым гонщиком в истории Формулы-1, имеющим 200 подиумов.

Ближайшим среди продолжающих выступления является пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, у которого 10 подиумов. Британец также опережает Михаэля Шумахера (155) и Себастьяна Феттеля (122).

Напомним, победу на етапе одержал Оскар Пиастри из Макларен, однако эмоции болельщиков от первой победы австралийца несколько смазала драма, развернувшаяся в финале гонки между ним и его напарником Ландо Норрисом.

Накануне Гамильтон выиграл Гран-при Великобритании и стал рекордсменом по количеству побед на одной трассе – 9. Ранее это достижение принадлежало Михаэлю Шумахеру с 8 победами на Поль Рикар (Франция).

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Льюїс Гамільтон

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