Леклер одержал уверенную победу на Гран-при США

Пилот Ферарри Шарль Леклер уверенно выиграл 19-й этап Формулы-1 – Гран-при США. Эта победа стала для монегаска третьей в сезоне.

Вторым пришел партнер Леклера по команде – Карлос Сайнц. Третьим стал Ландо Норрис из Макларен, однако из-за штрафа в 5 секунд он отдал свою позицию Максу Ферстаппену из Ред Булл.

На старте гонки Ферстаппен смог на старте обойти Норриса, стартовавшего с поул-позиции. Их борьбой умело воспользовался Леклер, который смог захватить лидерство в первом круге.

Отметим, что во втором круге пилот Мерседес Льюис Гамильтон не справился с 19 поворотом и вылетел за пределы трассы. Британец не смог выехать из гравия и завершил гонку.

Hamilton spun off Turn 19, exactly where Russell came off in qualifying 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/VyghA3Yyjz — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Напомним, что накануне Макс Ферстаппен одержал победу в спринте , Сайнс стал вторым, а Норрис финишировал третьим.