Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт Формула 1

Леклер одержал уверенную победу на Гран-при США

Олександр Булава — 20 октября, 23:43
Леклер одержал уверенную победу на Гран-при США

Пилот Ферарри Шарль Леклер уверенно выиграл 19-й этап Формулы-1 – Гран-при США. Эта победа стала для монегаска третьей в сезоне.

Вторым пришел партнер Леклера по команде – Карлос Сайнц. Третьим стал Ландо Норрис из Макларен, однако из-за штрафа в 5 секунд он отдал свою позицию Максу Ферстаппену из Ред Булл.

На старте гонки Ферстаппен смог на старте обойти Норриса, стартовавшего с поул-позиции. Их борьбой умело воспользовался Леклер, который смог захватить лидерство в первом круге.

Отметим, что во втором круге пилот Мерседес Льюис Гамильтон не справился с 19 поворотом и вылетел за пределы трассы. Британец не смог выехать из гравия и завершил гонку.

Напомним, что накануне Макс Ферстаппен одержал победу в спринте , Сайнс стал вторым, а Норрис финишировал третьим.

Формула 1 Шарль Леклер

Шарль Леклер

Норрис показал лучшее время, Ферстаппен будет стартовать вторым: результаты квалификации Гран-при США
Гилл назвал фаворитов на титул чемпиона Формулы-1 на следующие годы
Леклер дал оценку собственным выступлениям в сезоне-2024
Формула-1 отказалась от проведения спринта для новичков в 2024 году
Норрис сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете пилотов после Гран-при Сингапура

Последние новости