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Чемпион Автоспорт Формула 1

Даже раньше: Ферстаппен уверен, что стал бы чемпионом мира в 2024 году за рулем Макларен или Феррари

Олексій Погорелов — 25 ноября 2024, 11:22
Даже раньше: Ферстаппен уверен, что стал бы чемпионом мира в 2024 году за рулем Макларен или Феррари
Макс Ферстаппен
Drive

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высказал любопытное мнение, что он смог бы выиграть титул чемпиона в этом году за рулем болида Макларен или Феррари.

Об этом сообщает Autosport.

"(С Макларен) выиграл бы даже раньше (чем с Ред Булл), поэтому я был бы далеко впереди (в личном зачете).

С Феррари выиграл бы примерно так же (как с Ред Булл). С Мерседес – нет. Думаю, там было бы посложнее", – сказал Макс.

Напомним, что Макс Ферстаппен финишировал пятым на Гран-при Лас-Вегаса. Этого хватило, чтобы 27-летний нидерландец стал досрочно чемпионом мира Формулы 1 сезона 2024 года.

Ранее Макс Ферстаппен признался, что он действительно думал о возможном переходе из Ред Булл в Мерседес в начале 2024 года.

Макларен Макс Ферстаппен Феррарі Ред Булл

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