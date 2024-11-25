Даже раньше: Ферстаппен уверен, что стал бы чемпионом мира в 2024 году за рулем Макларен или Феррари

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высказал любопытное мнение, что он смог бы выиграть титул чемпиона в этом году за рулем болида Макларен или Феррари.

Об этом сообщает Autosport.

"(С Макларен) выиграл бы даже раньше (чем с Ред Булл), поэтому я был бы далеко впереди (в личном зачете). С Феррари выиграл бы примерно так же (как с Ред Булл). С Мерседес – нет. Думаю, там было бы посложнее", – сказал Макс.

Напомним, что Макс Ферстаппен финишировал пятым на Гран-при Лас-Вегаса. Этого хватило, чтобы 27-летний нидерландец стал досрочно чемпионом мира Формулы 1 сезона 2024 года.

Ранее Макс Ферстаппен признался, что он действительно думал о возможном переходе из Ред Булл в Мерседес в начале 2024 года.