Ферстаппен признался, что думал о переходе из Ред Булл в Мерседес в 2024 году

Новоиспеченный четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что он думал об уходе из Ред Булл.

Слова нидерландца приводит Motorsport.

С самого начала 2024 года "быки" переживали внутреннюю войну за власть и конфликты при участии руководителя команды Кристиана Хорнера, советника Гельмута Марко и отца гонщика Йоса Ферстаппена.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф пытался переманить 27-летнего пилота, но безуспешно.

"Я думаю, что в вашей жизни каждый год в голове проносятся мысли: Как долго я еще хочу этим заниматься? Где я хочу этим заниматься? Где я хочу? Как мне это делать?

В твоей личной жизни, конечно, случаются разные вещи. В твоей гоночной жизни всегда есть вещи, с которыми тебе приходится иметь дело и о которых нужно думать.

Но это нормально. Я в общем-то достаточно спокойно отношусь к таким вещам, потому что очень важно разделять личную жизнь и гоночную жизнь. Но это нормально – иметь в голове мысли о том, что ты хочешь делать", – сказал Макс.