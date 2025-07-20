Рено может продать Альпин на фоне финансового краха

Большие финансовые проблемы Рено могут заставить французского автопроизводителя продать команду Формулы-1 Альпин.

Об этом сообщает Planet F1.

Согласно источнику, речь идет как о полной продаже конюшни, так и о продаже крупного пакета акций.

Последняя неделя на фондовом рынке для Renault Group оказалась провальной: автопроизводитель потерял 18% стоимости своих акций после предупреждения о снижении прогноза прибыли.

После того, как в июне Лука де Мео покинул пост генерального директора Рено, свободный денежный поток компании составил всего 47 миллионов евро. По ожиданиям аналитиков, эта сумма должна была быть на уровне 645 миллионов.

Это привело к тому, что стоимость Рено (RENA.PA) упала на 18% до 33,8 евро за акцию. Еще 10 июля одна акция Рено стоила 40,79 евро.

В Рено объяснили, что продажи автомобилей были ниже, чем ожидалось, но, несмотря на защиту от тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, показатели компании все еще остаются вялыми.

В связи с этим французский автопроизводитель рассматривает вариант с продажей Альпин или большого пакета акций, чтобы уменьшить убытки и расходы на команду Формулы-1. Напомним, что Рено владеет 76% акций Альпин, продав 24% консорциуму инвесторов в середине 2023 года.

В прошлом году французы еще больше уменьшили свое влияние на команду, объявив о закрытии программы производства собственных двигателей для Формулы-1, начиная со следующего сезона. Альпин перейдет на силовые установки Мерседес. Считается, что за счет этого французский коллектив сэкономит 100 миллионов евро.