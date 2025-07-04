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Альпин определились с новым руководящим директором

Володимир Максименко — 4 июля 2025, 12:57
Стів Нільсен Альпін
Стів Нільсен
Формула 1

Команда Формулы-1 Альпин объявила о назначении Стива Нильсена на должности управляющего директора.

Об этом сообщила пресс-служба французов.

Специалист будет непосредственно руководить командой в Энстоуне (база команды), начиная с 1 сентября перед Гран-при Италии. Впрочем, общее руководство будет оставаться за Флавио Бриаторе.

Ранее Нильсен занимал аналогичную должность в команде Рено, а затем работал в Формуле-1 и FIA.

Отмечается, что специалист сыграл ключевую роль в возвращении гонок после пандемии коронавируса, которая вызвала серьезные проблемы в мировом спорте.

В этом сезоне по итогам 11 этапов Формулы-1, Альпин занимают последнее, 10-е место в зачете Кубка конструкторов, набрав лишь 11 очков.

Уже завтра, 5 июля, состоится квалификация Гран-при Великобритании. Старт гонки запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна судьба Франко Колапинто по итогам Гран-при Австрии.

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