Болиды меньше, двигатели гибриднее: что готовит новый регламент Формулы-1

Изменение регламента Формулы-1 всегда интригует и особенно интересует фанатов "королевы автоспорта", ведь это обычно приводит к пертурбациям в пелетоне, возможны успехи середняков, как было в 2009 году с BrawnGP, а также это возможность для экспериментов, потому что каждая команда по своему раскрывает потенциал новых правил.

Именно поэтому Чемпион подготовил для вас разбор нового регламента Ф-1, который вступит в силу уже в 2026 году.

Меньшие габариты

Одной из самых больших жалоб, как гонщиков, так и фанатов серии являются размеры современных болидов, что негативно влияет на борьбу на трассе и обгоны. Особенно это заметно на городских треках, таких как Монако или Сингапур, где даже на прямых крайне сложно проводить маневры из-за слишком коротких расстояний от активации зоны DRS до поворота.

FIA решила изменить этот аспект болида, хоть и не существенно. Согласно новому регламенту длина машины должна сократиться с 3,6 м до 3,4 м, а ширина – с 2 м до 1,9 м. Максимальная ширина днища будет составлять 15 см.

-30kg, -10cm width, -20cm wheel base, the 2026 Formula 1 car will be lighter, smaller and more nimble than its predecessor! 🏎️



Go more in depth into the 2026 FIA Formula 1 Technical Regulation on FIA YouTube channel ➡️ https://t.co/v8lwl0CRwN#FIA @F1 pic.twitter.com/QsoVappCAp — FIA (@fia) June 6, 2024

Также уделили внимание и весу, который также должен уменьшиться. Минимальная масса болидов со следующего года будет составлять уже 768 кг, что на 30 кг меньше чем сейчас. В этот показатель 722 кг приходится на машину с пилотом и ориентировочно 46 на резину.

Изменения размеров, а также новые аэродинамические особенности должны снизить прижимную силу на 30%, а аэродинамическое сопротивление – на 55%.

ФИА

И хотя эти изменения должны служить улучшению зрелищности и способности, гонщики, которые проводили тесты пока больше жалуются чем проявляют восторг. Вот как реагирует на изменения пилот Феррари Шарль Леклер:

"Скажем так, это не самый приятный болид, за рулём которого мне приходилось ездить, но мы всё ещё находимся на этапе, когда проект относительно новый.

Я надеюсь, что он будет развиваться в течение следующих нескольких месяцев, но не секрет, что я думаю, что регламент следующего года будет намного жестче, возможно, менее приятным для гонщиков".

Такие же настроения наблюдались и у Лэнса Стролла, который жаловался на новые батареи, однако об этом чуть позже.

Несмотря на текущие жалобы, по мнению FIA будущие болиды станут медленнее на входе в поворот, однако станут значительно быстрее на прямых отрезках. Решать проблемы аэродинамики должен новый компонент, который изменит уже всем привычный DRS.

Активная аэродинамика

Этот компонент должен стать одним из ключевых в разработке болидов 2026 года, на ряду с новым гибридным мотором, а ввели его, чтобы компенсировать часть утраченной прижимной силы.

Концепция активной аэродинамики заключается в том, что переднее и заднее антикрыло станет подвижным и пилот сможет переключать режимы для поворотов и прямых. Переднее антикрыло станет уже на 100 мм и получит подвижный двухэлементный флап, который может менять угол атаки.

X-mode unlocked 🔓



The 2026 regulations will bring all-new Active Aerodynamics systems, drivers will be able to maximise straight-line speed on X-mode and get greater cornering speeds in standard Z-mode



All you need to know: https://t.co/PB80vMEEey pic.twitter.com/rcXXheYkE4 — FIA (@fia) June 7, 2024

Заднее антикрыло также претерпит упрощение: из него убрали нижнюю балку (beam wing), а корпус упростили. Форма станет более плоской и компактной – всё настроено на уменьшение сопротивления и грязного воздуха.

Форма днища изменится кардинально: если нынешние болиды используют сложные тоннели для создания максимальной прижимной силы из-за эффекта "присасывания", то с 2026 года конструкцию упростят и сделают более плоской. Это означает, что машина будет получать меньше прижимной силы именно от трека, зато станет более стабильной, предсказуемой и не такой чувствительной к высоте над асфальтом.

ФИА

Такой подход почти полностью убирает проблему порпоизинга* и делает поток позади болида чище, чтобы соперникам было легче преследовать друг друга, даже если это немного снизит скорость в поворотах.

Порпоизинг происходит, когда днище автомобиля слишком близко к земле, что приводит к срыву воздушного потока и выбрасывает автомобиль вверх. Но когда днище снова поднимается над землей, поток воздуха возобновляет свое действие, выталкивая автомобиль вниз, что вызывает прыжки.

Диффузор упростили и уменьшили в мощности – его геометрия ближе к конфигурации к 2022 году. Ему вернули более простую, "классическую" схему: с большим наклоном и возможностью разнообразных геометрических форм (например, пороги, шумовки) для более эффективного удаления потока из-под днища.

Кроме того, главным отличием от зон DRS станет то, что эта система будет работать на всей трассе и гонщики сами будут влиять на ее использование.

What are your thoughts on F1 cars having active aero in 2026? pic.twitter.com/hpvc1eqtKr — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) January 1, 2025

Все эти изменения, как мы уже писали, должны снизить прижимную силу примерно на 30%, а аэродинамическое сопротивление должно уменьшиться на 55%. Однако несмотря на все изменения в шасси, главной интригой является новый двигатель и кто справится с адаптацией к новому гибриду лучше.

Новый гибридный двигатель

FIA сохраняет тот же 1.6-литровый турбо-V6, но с гораздо более "сильным" гибридом. Самым большим изменением будет переход от MGU-H (электромотор/генератор на турбине), на MGU-K (на коленвале). Электрический компонент вырастет втрое – до 350 кВт, а доля мощности между двигателем внутреннего сгорания и электричеством станет почти равной (ДВС около 400 кВт).

Как будет работать рекуперация и батарея?

Энергию при торможении позволят собирать вдвое активнее: примерно 8.5 мегаджоулей за круг. Это означает лучший "электроподхват" на выходах из поворотов и больше свободы для тактик энергоменеджмента на протяжении круга.

F1 2026 Engine changes. Thoughts? 🧐 pic.twitter.com/tKKnaxMQSg — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) October 4, 2024

Новый инструмент для обгонов – Manual Override

DRS в привычном виде исчезнет, а новым "читом" для обгонов станет Manual Override. У лидера отдача электричества постепенно спадает после ~290 км/ч и исчезает к 355 км/ч, а машина позади (если она в пределах 1 секунды) получает до 350 кВт вплоть до 337 км/ч – это около 0.5 МДж дополнительной энергии для атаки.

Топливо и экология

С 2026 года все болиды переходят на 100% устойчивое "drop-in" топливо – без сжигания "нового" ископаемого углерода. Такое топливо разрабатывают так, чтобы его можно было заливать и в обычные ДВС, а не только в болиды Формулы-1. Ранее Ф-1 озвучивала и цель снизить расход топлива до ~70 кг за гонку (это ориентир, а не жесткий лимит в регламенте).

Все эти изменения будут вводить сразу 5 производителей силовых установок, которые будут представлены в Формуле-1 в 2026 году: Мерседес (Мерседес, Макларен, Уильямс, Альпин), Феррари (Феррари, Хаас, Кадиллак), Ред Булл Форд (Ред Булл, Рейсин Буллз), Хонда (Астон Мартин), Ауди (Ауди).

F1 2026 Engine Suppliers 🏎️ pic.twitter.com/Q90WxyXZGb — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) August 7, 2025

Критика, риски, фавориты нового регламента

Новые правила, как и обычно, сталкиваются со скепсисом. Мы уже рассказывали историю внедрения системы KERS, позже такая же участь постигла переход на гибрид в 2014-м и сейчас новые силовые установки и аэродинамика.

Кроме недовольства пилотов также свои опасения высказывали руководители команд, журналисты и эксперты. Речь идет о возможном замедлении болидов, хотя мы знаем, что это происходит во время всех регламентов, ведь командам необходимо несколько лет, чтобы реализовать весь потенциал новых правил.

Также считается, что Формула-1 станет еще более зациклена на работе с переключением режимов аэродинамики и зарядкой батареи.

Хотя до начала нового сезона определенные элементы обновленного регламента могут претерпеть изменения, нас точно ожидают пертурбации и возможные сенсации в 2026-м.

Предыдущие изменения в регламенте силовых установок подарил нам доминирование Мерседес и Льюиса Гамильтона. Руководители команд уже опасаются новых двигателей и болидов от "серебряных стрел", хотя никаких результатов тестов обнародовано не было.

ФИА

Учитывая это можно занести в список фаворитов на будущий успех и клиентов немецкой команды: Макларен, Уильямс, Альпин.

Однако прогнозировать за полгода почти невозможно, ведь интриг немало: сможет ли Эдриан Ньюи построить чемпионский болид для Астон Мартин, получится ли у Мерседес снова лучше адаптироваться к кардинальным изменениям, что продемонстрирует Ред Булл без Кристиана Хорнера, каким будет приход Кадиллака, на что будет способно Феррари и Ауди.

Все это и многое другое нас ожидает уже в 2026 году, а пока мы продолжаем наблюдать за текущим сезоном, где продолжается ожесточенная борьба за чемпионство между гонщиками Макларен Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.