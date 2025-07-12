Хорнер хочет получить от Ред Булл 50 миллионов долларов за расторжение контракта

Экс-руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер планирует получить деньги от своего бывшего работодателя за досрочное прекращение сотрудничества.

Об этом сообщает GPBlog.

По информации источника, адвокаты 51-летнего британца работают над иском, по которому они будут требовать от компании по производству энергетических напитков примерно 50 миллионов долларов.

Дело в том, что на момент увольнения Хорнер имел контракт, который был рассчитан до конца 2030 года. Учитывая то, что он зарабатывал по 10 миллионов в год, Кристиан хочет получить все деньги за период действия соглашения. "Быки" в свою очередь надеются, что Хорнер согласится на половину этой суммы.

Адвокаты Ред Булл попытаются уменьшить сумму отступных. Для этого они собираются заявить, что в последнее время Хорнер плохо выполнял свои обязанности, что и привело к вмешательству в виде увольнения. А это в свою очередь привело к финансовым последствиям. Плюс Ред Булл напомнит о скандале с неподобающим поведением, который произошел перед стартом сезона-2024.

Напомним, что 9 июля Ред Булл объявил об увольнении Кристиана Хорнера с должности руководителя команды Формулы-1.

Эта новость стала настоящим шоком для Хорнера, который принес команде шесть Кубков конструкторов. При этом бывший владелец Ф-1 Берни Экклстоун оправдал это решение "быков".