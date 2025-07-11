Идиот, которому многое сходило с рук, – экс-владелец Формулы-1 оправдал увольнение Хорнера из Ред Булл

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что прошлогодний скандал стал причиной увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя Ред Булл.

Слова 94-летнего британца приводит Motorsport.

Перед стартом сезона 2024 года Хорнера обвиняли в неподобающем поведении и отправке сообщений откровенного характера.

И хотя Хорнера оправдали, Экклстоун назвал это причиной того, что Кристиан потерял работу.

"Это дело, в которое он ввязался 18 месяцев назад... Он был просто идиотом. Это был 50-летний мужчина, который думал, что ему 20, думал, что он один из тех мальчиков.

Суть в том, что в руководстве Ред Булл были люди, которые думали, что ему все сходило с рук, что он вел себя так, будто это был не Ред Булл Ринг, а Кристиан Хорнер Ринг.

Ему многое сходило с рук. И все время, пока ты приносишь пользу, люди закрывают глаза. Но когда ты перестаешь, люди начинают видеть. Один или двое начинают думать: "Ну, я мог бы сделать лучшую работу", – сказал Экклстоун.