Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами – первую тройку разделили 0,07 секунды

В ночь на воскресенье, 4 мая, на Международном автодроме Майами в рамках шестого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась квалификация предстоящего Гран-при.

Гонку во Флориде с первого стартового места начнет пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Четырехкратный чемпион мира на 0,065 секунды опередил Ландо Норриса из Макларен, который, в свою очередь, всего на 0,002 секунды оказался быстрее победителя квалификации спринта Андреа Кими Антонелли.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри будет стартовать только четвертым. Дуэт Уильямса Карлос Сайнс и Алекс Албон продемонстрировали шестое и седьмое время соответственно.

Льюис Хэмилтон впервые в своей карьере в составе Феррари не смог преодолеть второй сегмент квалификации - семикратный чемпион мира начнет Гран-при с двенадцатой позиции.

Результаты квалификации Гран-при Майами

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ландо Норрис (Макларен); Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Оскар Пиастри (Макларен); Джордж Расселл (Мерседес); Карлос Сайнс (Уильямс); Алекс Албон (Уильямс); Шарль Леклер (Феррари); Эстебан Окон (Хаас); Юки Цунода (Ред Булл); Исак Хаджар (Рейсин Буллз); Льюис Хэмилтон (Феррари); Габриэль Бортолето (Заубер); Джек Дуэн (Альпин); Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз); Нико Хюлькенберг (Заубер); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Пьер Гасли (Альпин); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Оливер Берман (Хаас).

Формула-1

Напомним, что Гран-при Майами состоится сегодня, 4 мая. Старт заезда запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен из-за штрафа во время спринта прервал свою девятилетнюю серию.

В то же время еще четыре гонщика были наказаны из-за различных инцидентов, которые случились во время спринтерской гонки в Майами.