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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами – первую тройку разделили 0,07 секунды

Олексій Погорелов — 4 мая 2025, 00:21
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Формула-1

В ночь на воскресенье, 4 мая, на Международном автодроме Майами в рамках шестого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась квалификация предстоящего Гран-при.

Гонку во Флориде с первого стартового места начнет пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Четырехкратный чемпион мира на 0,065 секунды опередил Ландо Норриса из Макларен, который, в свою очередь, всего на 0,002 секунды оказался быстрее победителя квалификации спринта Андреа Кими Антонелли.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри будет стартовать только четвертым. Дуэт Уильямса Карлос Сайнс и Алекс Албон продемонстрировали шестое и седьмое время соответственно.

Льюис Хэмилтон впервые в своей карьере в составе Феррари не смог преодолеть второй сегмент квалификации - семикратный чемпион мира начнет Гран-при с двенадцатой позиции.

Результаты квалификации Гран-при Майами

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  2. Ландо Норрис (Макларен);
  3. Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
  4. Оскар Пиастри (Макларен);
  5. Джордж Расселл (Мерседес);
  6. Карлос Сайнс (Уильямс);
  7. Алекс Албон (Уильямс);
  8. Шарль Леклер (Феррари);
  9. Эстебан Окон (Хаас);
  10. Юки Цунода (Ред Булл);
  11. Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
  12. Льюис Хэмилтон (Феррари);
  13. Габриэль Бортолето (Заубер);
  14. Джек Дуэн (Альпин);
  15. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
  16. Нико Хюлькенберг (Заубер);
  17. Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
  18. Пьер Гасли (Альпин);
  19. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
  20. Оливер Берман (Хаас).
Формула-1

Напомним, что Гран-при Майами состоится сегодня, 4 мая. Старт заезда запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен из-за штрафа во время спринта прервал свою девятилетнюю серию.

В то же время еще четыре гонщика были наказаны из-за различных инцидентов, которые случились во время спринтерской гонки в Майами.

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