Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами – первую тройку разделили 0,07 секунды
В ночь на воскресенье, 4 мая, на Международном автодроме Майами в рамках шестого этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась квалификация предстоящего Гран-при.
Гонку во Флориде с первого стартового места начнет пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Четырехкратный чемпион мира на 0,065 секунды опередил Ландо Норриса из Макларен, который, в свою очередь, всего на 0,002 секунды оказался быстрее победителя квалификации спринта Андреа Кими Антонелли.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри будет стартовать только четвертым. Дуэт Уильямса Карлос Сайнс и Алекс Албон продемонстрировали шестое и седьмое время соответственно.
Льюис Хэмилтон впервые в своей карьере в составе Феррари не смог преодолеть второй сегмент квалификации - семикратный чемпион мира начнет Гран-при с двенадцатой позиции.
Результаты квалификации Гран-при Майами
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ландо Норрис (Макларен);
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
- Оскар Пиастри (Макларен);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Карлос Сайнс (Уильямс);
- Алекс Албон (Уильямс);
- Шарль Леклер (Феррари);
- Эстебан Окон (Хаас);
- Юки Цунода (Ред Булл);
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
- Льюис Хэмилтон (Феррари);
- Габриэль Бортолето (Заубер);
- Джек Дуэн (Альпин);
- Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
- Нико Хюлькенберг (Заубер);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
- Пьер Гасли (Альпин);
- Лэнс Стролл (Астон Мартин);
- Оливер Берман (Хаас).
Напомним, что Гран-при Майами состоится сегодня, 4 мая. Старт заезда запланирован на 23:00 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен из-за штрафа во время спринта прервал свою девятилетнюю серию.
В то же время еще четыре гонщика были наказаны из-за различных инцидентов, которые случились во время спринтерской гонки в Майами.