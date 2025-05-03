18-летний дебютант Мерседес выиграл квалификацию спринта Гран-при Майами

В ночь на субботу, 3 мая, на Международном автодроме в Майами состоялась квалификация предстоящей спринтерской гонки шестого этапа Формулы-1 сезона 2025 года.

Свою первую квалификацию в карьере в Ф1 выиграл пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли, который установил лучшее время сессии.

В заключительном сегменте 18-летний итальянец опередил обоих представителей Макларен и новоиспеченного отца Макса Ферстаппена.

Напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл показал только пятое время. Сразу за британцем расположился дуэт из Феррари. Алекс Албон будет стартовать восьмым, Исак Хаджар продолжает демонстрировать качественные выступления – он поедет девятым, а Топ-10 закрыл "новичок" Фернандо Алонсо.

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!! 🥇



The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow's front row in Miami 👊#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Результаты квалификации спринта

Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Оскар Пиастри (Макларен); Ландо Норрис (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес); Шарль Леклер (Феррари); Льюис Хэмилтон (Феррари); Алекс Албон (Уильямс); Исак Хаджар (Рейсин Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Нико Хюлькенберг (Заубер); Эстебан Окон (Хаас); Пьер Гасли (Альпин); Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз); Карлос Сайнс (Уильямс); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Джек Дуэн (Альпин); Юки Цунода (Ред Булл); Габриэль Бортолето (Заубер); Оливер Берман (Хаас).

Формула-1

Напомним, что спринтерская гонка в Майами состоится сегодня, 3 мая. Старт заезда запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что вчера, 2 мая, украинский гонщик академии Уильямса Александр Бондарев завершил квалификацию на первом этапе итальянской Формулы-4.

После этого 16-летний украинец дал комментарий "Чемпиону", в котором рассказал, насколько он доволен своей подготовкой к сезону.