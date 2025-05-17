Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи
Сегодня, 17 мая, в Имоле на автодроме Энцо и Дино Феррари состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.
В гонке с первого места будет стартовать пилот Макларен Оскар Пиастри. Рядом с ним заезд начнет Макс Ферстаппен с Ред Булл. Со второго стартового ряда поедут Джордж Расселл (Мерседес) и Ландо Норрис (Макларен).
Стоит отметить невероятное выступление обоих пилотов Астон Мартина и Уильямса, которые оказались в Топ-10. В то же время провалилась Феррари: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли преодолеть второй сегмент.
Во время первого сегмента произошли сразу две аварии. Первую из них организовал Юки Цунода, который на тот момент не успел установить время. А затем этим же отметился Франко Колапинто. При этом аргентинец прошел в следующий сегмент, где не смог выступить.
Результаты квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
- Оскар Пиастри (Макларен);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Ландо Норрис (Макларен);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
- Карлос Сайнс (Уильямс);
- Алекс Албон (Уильямс);
- Лэнс Стролл (Астон Мартин);
- Исак Хадждар (Рейсин Буллз);
- Пьер Гасли (Альпин);
- Шарль Леклер (Феррари);
- Льюис Хэмилтон (Феррари);
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
- Габриэль Бортолето (Заубер);
- Франко Колапинто (Альпин);
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз);
- Нико Хюлькенберг (Заубер);
- Эстебан Окон (Хаас);
- Оливер Берман (Хаас);
- Юки Цунода (Ред Булл).
Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится завтра, 18 мая. Старт гонки запланирован на 16:00 по киевскому времени.
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