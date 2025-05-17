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Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи

Олексій Погорелов — 17 мая 2025, 18:39
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Формула-1

Сегодня, 17 мая, в Имоле на автодроме Энцо и Дино Феррари состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.

В гонке с первого места будет стартовать пилот Макларен Оскар Пиастри. Рядом с ним заезд начнет Макс Ферстаппен с Ред Булл. Со второго стартового ряда поедут Джордж Расселл (Мерседес) и Ландо Норрис (Макларен).

Стоит отметить невероятное выступление обоих пилотов Астон Мартина и Уильямса, которые оказались в Топ-10. В то же время провалилась Феррари: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли преодолеть второй сегмент.

Во время первого сегмента произошли сразу две аварии. Первую из них организовал Юки Цунода, который на тот момент не успел установить время. А затем этим же отметился Франко Колапинто. При этом аргентинец прошел в следующий сегмент, где не смог выступить.

Результаты квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

  1. Оскар Пиастри (Макларен);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Джордж Расселл (Мерседес);
  4. Ландо Норрис (Макларен);
  5. Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
  6. Карлос Сайнс (Уильямс);
  7. Алекс Албон (Уильямс);
  8. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
  9. Исак Хадждар (Рейсин Буллз);
  10. Пьер Гасли (Альпин);
  11. Шарль Леклер (Феррари);
  12. Льюис Хэмилтон (Феррари);
  13. Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
  14. Габриэль Бортолето (Заубер);
  15. Франко Колапинто (Альпин);
  16. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз);
  17. Нико Хюлькенберг (Заубер);
  18. Эстебан Окон (Хаас);
  19. Оливер Берман (Хаас);
  20. Юки Цунода (Ред Булл).

Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится завтра, 18 мая. Старт гонки запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, какой приговор ФИА вынесла относительно легальности системы охлаждения шин на болидах Макларена.

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