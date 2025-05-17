Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи

Сегодня, 17 мая, в Имоле на автодроме Энцо и Дино Феррари состоялась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.

В гонке с первого места будет стартовать пилот Макларен Оскар Пиастри. Рядом с ним заезд начнет Макс Ферстаппен с Ред Булл. Со второго стартового ряда поедут Джордж Расселл (Мерседес) и Ландо Норрис (Макларен).

Стоит отметить невероятное выступление обоих пилотов Астон Мартина и Уильямса, которые оказались в Топ-10. В то же время провалилась Феррари: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не смогли преодолеть второй сегмент.

Во время первого сегмента произошли сразу две аварии. Первую из них организовал Юки Цунода, который на тот момент не успел установить время. А затем этим же отметился Франко Колапинто. При этом аргентинец прошел в следующий сегмент, где не смог выступить.

Результаты квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Оскар Пиастри (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Джордж Расселл (Мерседес); Ландо Норрис (Макларен); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Карлос Сайнс (Уильямс); Алекс Албон (Уильямс); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Исак Хадждар (Рейсин Буллз); Пьер Гасли (Альпин); Шарль Леклер (Феррари); Льюис Хэмилтон (Феррари); Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Габриэль Бортолето (Заубер); Франко Колапинто (Альпин); Лиам Лоусон (Рейсин Буллз); Нико Хюлькенберг (Заубер); Эстебан Окон (Хаас); Оливер Берман (Хаас); Юки Цунода (Ред Булл).

Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится завтра, 18 мая. Старт гонки запланирован на 16:00 по киевскому времени.

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