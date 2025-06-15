Норрис остался в стене, Расселл выиграл первую гонку в сезоне на Гран-при Канады
Сегодня, 15 июня, завершилась десятая гонка сезона Формулы-1. На автодроме имени Жиля Вильнева, что находится в Монреале, пилот Мерседес Джордж Расселл одержал первую в нынешнем сезоне победу на Гран-при Канады.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим финишировал 18-летний напарник Расселла Кими Андреа Антонелли, для которого этот подиум стал первым в карьере.
Заметим, что все гонщики финишировали под машиной безопасности из-за схода одного из лидеров чемпионата Ландо Норриса в конце заезда. Британец врезался в стену на старт-финишной прямой в борьбе с напарником Оскаром Пиастри.
На старте гонки лидеры сохранили позиции, особенно отличился Алекс Албон, который в борьбе был вынужден срезать трассу из-за травы.
Лидеры Джордж Расселл и Макс Ферстаппен быстро меняли резину и проходили соперников на трассе.
На 48 круге все тот же Албон из-за проблем с болидом был вынужден сойти с дистанции, его судьбу повторил и Лиам Лоусон, который остановился в боксах.
Решающий эпизод гонки произошел на 67 из 70 кругов, когда Ландо Норрис попытался пройти напарника на старт-финишной прямой, однако оказался в стене, как когда-то другой гонщик Макларен Льюис Хэмилтон на Гран-при Канады 2011 года.
Этот инцидент вызвал машину безопасности, которая и финализировала позиции пилотов на финише.
Итоговая классификация
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Кими Андреа Антонелли (Мерседес)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Нико Хюлькенберг (Заубер)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Оливер Берман (Хаас)
- Юки Цунода (Ред Булл)
- Франко Колапинто (Альпин)
- Габриэл Бортолето (Заубер)
- Пьер Гасли (Альпин) (Мерседес)
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин
Сошли: Алекс Албон (Уильямс), Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз), Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен) - 198;
- Ландо Норрис (Макларен) - 176;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 155;
- Джордж Расселл (Мерседес) - 136;
- Шарль Леклер (Феррари) - 104;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) - 79;
- Кими Андреа Антонелли (Мерседес) - 63;
- Александр Албон (Уильямс) - 42;
- Эстебан Окон (Хаас) - 22;
- Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) - 21;
- Нико Хюлькенберг (Кик Заубер) - 20;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 14;
- Карлос Сайнс (Уильямс) - 13;
- Пьер Гасли (Альпин) - 11;
- Юки Цунода (Ред Булл) - 10;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 8;
- Оливер Берман (Хаас) - 6;
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) - 4;
- Габриэль Бортолето (Кик Заубер) - 0;
- Джек Дуэн (Альпин) - 0;
- Франко Колапинто (Альпин) - 0.
Кубок конструкторов
- Макларен - 374;
- Мерседес - 199;
- Феррари - 183;
- Ред Булл - 162;
- Уильямс - 55;
- Хаас - 28;
- Рейсинг Буллз - 28;
- Астон Мартин - 22;
- Кик Заубер - 20;
- Альпин - 11.
Уже через две недели состоится одиннадцатый этап сезона Формулы-1 2025 года - трасса Ред Булл Ринг будет принимать Гран-при Австрии.