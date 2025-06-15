Норрис остался в стене, Расселл выиграл первую гонку в сезоне на Гран-при Канады

Сегодня, 15 июня, завершилась десятая гонка сезона Формулы-1. На автодроме имени Жиля Вильнева, что находится в Монреале, пилот Мерседес Джордж Расселл одержал первую в нынешнем сезоне победу на Гран-при Канады.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим финишировал 18-летний напарник Расселла Кими Андреа Антонелли, для которого этот подиум стал первым в карьере.

Заметим, что все гонщики финишировали под машиной безопасности из-за схода одного из лидеров чемпионата Ландо Норриса в конце заезда. Британец врезался в стену на старт-финишной прямой в борьбе с напарником Оскаром Пиастри.

На старте гонки лидеры сохранили позиции, особенно отличился Алекс Албон, который в борьбе был вынужден срезать трассу из-за травы.

LAP 1/70



Alex Albon is pushed wide further around the first lap and loses out down in P12 😱#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AEpyFpgwd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Лидеры Джордж Расселл и Макс Ферстаппен быстро меняли резину и проходили соперников на трассе.

LAP 26/70



A crucial move for Russell 👀



The Mercedes moves up into P2, making the pass on Leclerc 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q2uaPyFawo — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

На 48 круге все тот же Албон из-за проблем с болидом был вынужден сойти с дистанции, его судьбу повторил и Лиам Лоусон, который остановился в боксах.

LAP 48/70



Albon pulls over and retires from the race! 😢



He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Решающий эпизод гонки произошел на 67 из 70 кругов, когда Ландо Норрис попытался пройти напарника на старт-финишной прямой, однако оказался в стене, как когда-то другой гонщик Макларен Льюис Хэмилтон на Гран-при Канады 2011 года.

Этот инцидент вызвал машину безопасности, которая и финализировала позиции пилотов на финише.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Итоговая классификация

Джордж Расселл (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Кими Андреа Антонелли (Мерседес) Оскар Пиастри (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Льюис Хэмилтон (Феррари) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Нико Хюлькенберг (Заубер) Эстебан Окон (Хаас) Карлос Сайнс (Уильямс) Оливер Берман (Хаас) Юки Цунода (Ред Булл) Франко Колапинто (Альпин) Габриэл Бортолето (Заубер) Пьер Гасли (Альпин) (Мерседес) Исак Хаджар (Рейсин Буллз) Лэнс Стролл (Астон Мартин

Сошли: Алекс Албон (Уильямс), Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз), Ландо Норрис (Макларен)

Общий зачет пилотов

Оскар Пиастри (Макларен) - 198; Ландо Норрис (Макларен) - 176; Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 155; Джордж Расселл (Мерседес) - 136; Шарль Леклер (Феррари) - 104; Льюис Хэмилтон (Феррари) - 79; Кими Андреа Антонелли (Мерседес) - 63; Александр Албон (Уильямс) - 42; Эстебан Окон (Хаас) - 22; Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) - 21; Нико Хюлькенберг (Кик Заубер) - 20; Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 14; Карлос Сайнс (Уильямс) - 13; Пьер Гасли (Альпин) - 11; Юки Цунода (Ред Булл) - 10; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 8; Оливер Берман (Хаас) - 6; Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) - 4; Габриэль Бортолето (Кик Заубер) - 0; Джек Дуэн (Альпин) - 0; Франко Колапинто (Альпин) - 0.

Макларен - 374; Мерседес - 199; Феррари - 183; Ред Булл - 162; Уильямс - 55; Хаас - 28; Рейсинг Буллз - 28; Астон Мартин - 22; Кик Заубер - 20; Альпин - 11.

Уже через две недели состоится одиннадцатый этап сезона Формулы-1 2025 года - трасса Ред Булл Ринг будет принимать Гран-при Австрии.