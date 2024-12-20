Хэмилтон в Феррари, 3 дебютанта и другие изменения стартовой решетки в 2025 году

Уже больше 5 лет команды Формулы-1 не радуют болельщиков автоспорта большими перестановками на стартовой решетке. Последний раз более 10 замен в коллективах произошло между сезонами 2018 и 2019 года. В это время дебютировали Шарль Леклер, Ландо Норрис, Джордж Рассел, Алекс Албон, первый полноценный сезон провел Антонио Джовинацци, а Фернандо Алонсо попрощался с Формулой-1.

Сегодня, 20 декабря, команда Рейсинг Буллз объявила своего второго пилота на следующий год, после чего окончательно определилась стартовая решетка Формулы-1 сезона-2025.

Чемпион решил напомнить вам, какие изменения произошли в течение 2024 года и кого следует ожидать в болидах Ф-1 уже в следующей кампании "Королевы автоспорта".

Макларен и Астон Мартин

Лишь две команды обошлись без замен после сезона-2024. У Макларена есть два молодых, быстрых пилота, которые принесли "оранжевым" первую победу в Кубке конструкторов с 1998-го. Оснований для замен Ландо Норриса и Оскара Пиастри действительно нет, единственной проблемой британской команды стали амбиции австралийского пилота, который вряд ли станет "вторикеллой" для Норриса и будет работать на победу британца в личном зачете.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис Getty Images

Другая ситуация сложилась у Астон Мартин. 43-летний Фернандо Алонсо продолжает демонстрировать результаты лучше, чем сын владельца команды, Лэнса Стролла. Подписание Эдриана Ньюи дает веру испанской легенде Формулы-1, что после изменения регламента в 2026 году Астон Мартин смогут бороться за самые высокие места, а сохранение своей прописки в Ф-1 Строллом-младшим не обсуждается, пока отец заинтересован в инвестициях в "королевую автоспорту".

Ред Булл и Рейсинг Буллз

Две команды, созданные концерном по производству энергетических напитков Red Bull, провели довольно традиционную "рокировку", хотя и у главных "быков" не происходило изменений с 2020 года. Несмотря на все, результаты Серхио Переса, в течение сезона лишь ухудшались, а рекордная в истории разница очков между пилотами по итогам года стала сигналом для руководства австрийской команды о необходимых заменах, несмотря на вероятные финансовые потери.

Серхио Перес после победы на Гран-при Сахира-2020 Getty Images

Подняться в основу мог и Юки Цунода, в Ред Булл сватали Франко Коллапинто и многих других. Гельмут Марко и Кристиан Хорнер остановились на кандидатуре Лиама Лоусена, который посреди сезона-2024 заменил Даниэля Риккардо и заработал 4 очка за шесть полных гонок. В то же время, напарником Цуноды в Рейсинг Буллз стал 20-летний франко-алжирский пилот Исак Хаджар, о подписании которого объявили только сегодня. Отметим, что Хаджар стал вторым в Формуле-2 этого сезона, однако о его таланте высказался Кристиан Хорнер, заметив, что француз показал на тестах лучшие показатели опытного японца.

Альпин и Уильямс

Также по одной замене в межсезонье провели коллективы Альпин и Уильямс. Свои места в командах сохранили Пьер Гасли и Александр Албон соответственно. И если Гасли получил в напарники новичка, 21-летнего Джека Дуэна, который является сыном 5-кратного чемпиона мира MotoGP, Мика Дуэна, то Александр Албон, едва ли не впервые после ухода из Ред Булл будет иметь соперника более опытного и титулованного – Карлоса Сайнса.

Молодой Джек Дуэн не станет абсолютным дебютантом Формулы-1, ведь со скандалом австралиец проехал в заключительной гонке нынешнего сезона. Боевого пилота Альпин Эстебана Окона "высадили" из болида на Гран-при Абу-Даби, где Дуэн и смог проехать свою первую гонку в Ф-1, финишировав 15-м. Отметим, что 21-летний австралийский пилот в 2023 году становился третьим в Формуле-2, а весь 2024 он провел в статусе резервного пилота французской команды.

Карлос Сайнс-младший после довольно успешного этапа карьеры в Ферраре, где он сумел завоевать 4 победы (2 этого года), перешел в Уильямс, обещавшему ему большой потенциал и будущие победы. Испанец может стать лидером команды, а в случае неудачи пойти на повышение, возможно даже у Ред Булл, где всегда есть проблема со вторым пилотом.

Карло Сайнс-младший по болиду Феррари Getty Images

Хаас и Заубер

Две команды с двигателями Ferrari решили изменить состав пилотов кардинально. Трое гонщиков из четырех временно или окончательно покинули Формулу-1, среди них – Кевин Магнуссен, Гуаньюй Чжоу и Вальтери Боттас. Только Нико Хюлькенберг сумел сохранить свое место в Ф-1, сменив Хаас на Заубер, который в 2026 году станет Ауди.

Боттас вернулся в Мерседес в качестве резервного пилота, однако уже в следующем году к "королеве автоспорта" присоединится одиннадцатая команда, Кадиллак, где мы сможем увидеть финна или китайца Гуаньюй Чжоу, который до сих пор не нашел себе места в паддоке. Кевин Магнуссен после 10-летней карьеры в Формуле-1 и одного подиума, похоже, уйдет на пенсию.

К Зауберу кроме Хюлькенберга присоединится чемпион Формулы-2 этого сезона Габриэль Бортолето, недавно получивший приз "новичок года" от FIA. Также положительный комментарий по поводу будущего бразильца в Формуле-1 предоставил 2-кратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

В Хаас также собрался сбалансированный состав пилотов из опытного Эстебана Окона и молодого Оливера Бермана, который проехав 3 гонки в этом сезоне Формулы-1 (одну за Феррари и 2 за Хаас) сумел заработать семь очков и финишировать 18 в личном зачете пилотов. 28-летний Окон дебютировал в Ф-1 еще в 2016 году и Хаас станет уже четвертой командой для француза, если не учитывать год, который он провел в 2019 году в составе Мерседеса на позиции резервного пилота. Эстебан проиграл внутрикомандную борьбу Пьеру Гасли в Альпине и теперь рискует или разбить 19-летнего Бермана или провалиться и проиграть конкуренцию молодому британцу.

Эстебан Окон Getty Images

Мерседес и Феррари

Главные перестановки произошли между немецкой командой Мерседес и итальянской Феррари. О переходе 7-кратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Гамильтона в состояние Скудерии могли думать лишь отчаянные мечтатели, однако сэр Льюис решил закончить свою карьеру именно в состоянии "красных".

Уступил свое место для легендарного британского пилота Карлос Сайнс, который заявил, что понимает, почему именно ему пришлось уступить болиду, ведь Шарль Леклер остается главной звездой и надеждой "тифози" в долгосрочной перспективе.

На замену супертитулованного Гамильтона к "серебряным стрелам" присоединился промчавшийся по юниорским сериям 18-летний Андреа Кими Антонелли, который быстро привлек внимание Тото Вольфа, который решил пригласить его в первую команду в 2025 году.

Льюис Гамильтон отмечает седьмое чемпионство в Формуле-1 Getty Images

Интриги сезона

После невероятно интересного сезона-2024 нас впереди ожидает последний год перед сменой регламента, что может быть еще более неожиданным. Большое количество новичков и перемен среди команд, борьба Макларен, Феррари, Ред Булл и Мерседес за Кубок Конструкторов, а также битва за чемпионство в личном зачете.

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Сможет ли Макс Ферстаппен получить пятый титул подряд? Выйдет ли у Ландо Норриса реализовать свои амбиции на сверхскором Макларене или Льюис Гамильтон все же завершит свою историю с восьмым чемпионским титулом в составе Феррари? А как насчет Мерседес и борьбы Кими Антонелли и Джорджа Расселла.

Эти и другие интриги будут раскрываться уже через 85 дней, когда стартует новый сезон Формулы-1. Уже 16 марта 2025 года в Мельбурне, Австралия, мы будем наблюдать за первой гонкой сезона, а подытожим все события будущего года после традиционного Гран-при Абу-Даби, который завершит цикл с 24 этапов сезона-2025.