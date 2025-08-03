Норрис в борьбе с Пиастри стал победителем Гран-при Венгрии в борьбе с Пиастри

Сегодня, 3 августа, завершилась 14 гонка сезона Формулы-1. На легендарном автодроме Хунгароринг пилот Макларен Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии.

Вторым в заезде финишировал его напарник Оскар Пиастри, пытавшийся вырвать первое место на последних кругах гонки.

Также завершил заезд на подиуме гонщик Мерседес Джордж Расселл. Пилот Феррари Шарль Леклер, который после феноменальной квалификации стартовал первым, не сумел удержать лидерство и проиграл сразу три позиции во второй половине гонки.

Итоговая классификация:

Ландо Норрис (Макларен) Оскар Пиастри (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Габриэль Бортолето (Заубер) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Исак Хаджар (Рейсин Буллз) Льюис Хэмилтон (Феррари) Нико Хюлькенберг (Заубер) Карлос Сайнс (Уильямс) Алекс Албон (Уильямс) Пьер Гасли (Альпин) Эстебан Окон (Хаас) Франко Колапинто (Альпин) Юки Цунода (Ред Булл)

Сошел: Оливер Берман (Хаас)

Оскар Пиастри (Макларен) Ландо Норрис (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Льюис Хэмилтон (Феррари) Андреа Кими Антонелли (Мерседес) Алекс Албон (Уильямс) Нико Хюлькенберг (Заубер) Эстебан Окон (Хаас) Исак Хаджар (Рейсин Буллз) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Пьер Гасли (Альпин) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Карлос Сайнс (Уильямс) Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) Юки Цунода (Ред Булл) Оливер Берман (Хаас) Габриэль Бортолето (Заубер) Франко Колапинто (Альпин) Джек Дуэн (Альпин)

Макларен Феррари Мерседес Ред Булл Вильямс Заубер Рейсин Буллз Астон Мартин Хаас Альпин

После этого этапа Формула-1 уходит на летний перерыв. Уже через 4 недели Зандворт будет принимать Гран-при Нидерландов, чем начнется официально вторая половина сезона-2025.