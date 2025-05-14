Европейское турне начинается: расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Формула-1 возвращается после недельной паузы и начинает европейское турне, которое продлится до октября и будет перевыполняться только раз на этапе в Канаде, на Гран-при Эмилии-Романьи.

Гоночный уикенд на "Автодроме Энцо и Дино Феррари" в итальянском городе Имола продлится с пятницы 16 мая по воскресенье 18-го.

Хотя трасса вблизи Болоньи и завода Феррери в Маранелло принимала гонки Ф-1 еще в период с 1981 по 2006 годы, этап Эмилии-Романьи дебютировал в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

С тех пор было проведено 4 одноименных к региону в Италии этапа. Только в 2023 году гонка была отменена из-за наводнения.

Самым успешным пилотом на Гран-при Эмилии-Романии является Макс Ферстаппен, который трижды одерживал победу в Имоле, из четырех гонок после возвращения трека. Дебютный заезд выиграл гонщик Феррари Льюис Хэмилтон, который в 2020 году выступал за Мерседес.

Расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Пятница, 16 мая

14:30 - 15:30. Первая практика

18:00 - 19:00. Вторая практика

Суббота, 17 мая

13:30 - 14:30. Третья практика

17:00 - 18:00. Квалификация

Воскресенье, 18 мая

16:00. Гонка

Где смотреть

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Эмилии-Романьи в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Накануне этапа в Имоле стало известно, что Макс Ферстаппен сел за руль автомобиля Ferrari GT3 на Нюрбургринге в рамках официального теста.