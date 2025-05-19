Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт Формула 1

Ферстаппен повторил результат Шумахера по количеству подиумов с одной командой

Олексій Погорелов — 19 мая 2025, 08:10
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен вышел на второе место в истории Формулы-1 по количеству подиумов в составе одной команды.

Об этом сообщает Autosport.

Вчера, 18 мая, четырехкратный чемпион мира стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, который проходил на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.

Для 27-летнего нидерландца эта церемония награждения стала 116-й в составе австрийской команды. По этому показателю он догнал великого Михаэля Шумахера, который 116 раз оказывался на подиуме в статусе пилота Феррари.

Рекорд принадлежит нынешнему представителю Скудерии Льюису Хэмилтону, который может похвастаться 153 подиумами за период его выступлений в Мерседес.

Напомним, что на этой неделе состоится "жемчужина" календаря Формулы-1 – Гран-при Монако. Эта гонка будет проходить 25 мая. На нашем сайте можно ознакомиться с календарем всех заездов "королевы автоспорта" сезона-2025.

Ранее стало известно, при каком условии Макс Ферстаппен может покинуть Ред Булл.

Гран-прі Емілії-Романьї

Победный юбилей Ред Булл, безумие в гонке и невезучий Алонсо: итоги этапа Формулы-1 в Имоле
Никакой надежды: Хэмилтон и Леклер отреагировали на провал Феррари в квалификации в Имоле
Новичок Формулы-1 потеряет позицию на старте Гран-при Эмилии-Романьи
Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи
Юная звезда Мерседес пригласил одноклассников и учителей в паддок на этапе в Имоле

Последние новости