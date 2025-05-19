Ферстаппен повторил результат Шумахера по количеству подиумов с одной командой
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен вышел на второе место в истории Формулы-1 по количеству подиумов в составе одной команды.
Об этом сообщает Autosport.
Вчера, 18 мая, четырехкратный чемпион мира стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи, который проходил на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.
Для 27-летнего нидерландца эта церемония награждения стала 116-й в составе австрийской команды. По этому показателю он догнал великого Михаэля Шумахера, который 116 раз оказывался на подиуме в статусе пилота Феррари.
Рекорд принадлежит нынешнему представителю Скудерии Льюису Хэмилтону, который может похвастаться 153 подиумами за период его выступлений в Мерседес.
Напомним, что на этой неделе состоится "жемчужина" календаря Формулы-1 – Гран-при Монако. Эта гонка будет проходить 25 мая. На нашем сайте можно ознакомиться с календарем всех заездов "королевы автоспорта" сезона-2025.
Ранее стало известно, при каком условии Макс Ферстаппен может покинуть Ред Булл.