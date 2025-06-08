Битва за титул с первых гонок и искусственная борьба от FIA: итоги первой трети сезона Формулы-1

В это воскресенье болельщики автоспорта не могут насладиться очередным этапом Формулы-1, а значит самое время подвести итоги первой трети сезона-2025.

Чемпион решил определить лучших гонщиков после 9 этапов сезона, оценить уровень команд, а также отметить самые интересные и худшие Гран-при, вместе с выдающимися событиями, которые произошли в мире Ф-1 в 2025 году.

Лучшие гонщики

Главными критериями для пилотов были выступления в квалификациях и гонках. Также заметим, что список не является рейтингом, а скорее просто оценки для каждого пилота в чемпионате.

Оскар Пиастри (Макларен) – 9. Австралиец стал неожиданным лидером чемпионата и сделал это максимально уверенно, выиграв 5 гонок. А что самое главное Пиастри разрушил все ожидания и не просто навязал борьбу Ландо Норрису, а сумел поставить под сомнение чемпионские амбиции напарника по команде.

Ферстаппен (Ред Булл) – 9. Нидерландец несмотря на все опасения проводит очередной феноменальный сезон. И хотя его "бычок" не может гарантировать побед в каждой гонке есть ощущение, что именно 4-кратный чемпион выжимает из своего болида максимум и до сих пор остается в борьбе за титул.

Александр Албон (Уильямс) – 8. Бывший гонщик Ред Булл пока очень удачно проводит этот сезон, опережая своего звездного напарника Карлоса Сайнса на 30 очков, что для команды-середняка является очень значительным разрывом.

Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 8. Хаджар стал настоящим открытием сезона. Француз алжирского происхождения превзошел все ожидания, а для понимания уровня его выступлений – Исак набрал больше очков в чемпионате (21) чем вторые пилотов Ред Булл Цунода и Лоусон (14 на двоих).

Ландо Норрис (Макларен) – 7. Именно не оправданные ожидания и сформировали такие невысокие оценки для британского пилота. Этот сезон должен был стать годом доминации Норриса, однако не лучшие квалификации и немало ошибок привели к тому, что британец стал претендентом на титул, а не фаворитом.

Lando Norris mastered the streets of Monaco in qualifying ⏱️



Ride onboard with the @McLarenF1 driver as he storms to pole 💪#F1 #MonacoGP @pirellisport pic.twitter.com/gubG865s7B — Formula 1 (@F1) May 24, 2025

Джордж Расселл (Мерседес) – 7. Ничего не делал – приехал на подиуме. Этот мем уже закрепился за британским пилотом "серебряных стрел" и именно он отмечает главную черту Расселла – стабильность. Пока молодой партнер Джорджа Андреа Кими Антонелли имеет проблемы с болидом и квалифицируется, то первым в спринте в Майами, то приезжает 17 в Монако, Расселл выполняет свою работу четко.

Эстебан Окон (Хаас) – 7. Француз удивляет, именно его очки позволяют Хаасу не то, что быть в конце Кубка Конструкторов, а даже бороться за шестое место с Рэйсинг Буллз. Никто не сомневался, что Оливер Берман вряд ли поедет сразу лучше Окона, однако Эстебан уверенно доказывает свой статус лидера в команде.

Нико Хюлькенберг (Заубер) – 7. Может показаться, что немец имеет слишком высокую оценку, но вспомните сколько очков заработал Заубер без него в прошлом сезоне. Правильно – 4, а теперь команда находится на 8 позиции и даже заезжает на пятое место в Испании.

Шарль Леклер (Феррари) – 6. Учитывая последние два этапа для монегаска (2 место в Монако и 3 в Испании) может показаться, что его оценка маловата, однако начало сезона было откровенным провалом, как и для команды, так и для гонщика.

Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 6. Как мы и говорили, итальянец демонстрирует хорошие, но нестабильные результаты, однако его сезон довольно удачный, как для новичка. Кроме того, два схода в Имоле и Барселоне создали еще больший разрыв между напарниками "серебряных стрел" и именно технические проблемы Мерседес позволили Феррари выйти на 2 место в Кубке конструкторов.

Карлос Сайнс (Уильямс) – 6. "Эль матадор" пошел на понижение в классе, покинув Феррари, однако пока адаптация к Уильямс еще не завершилась, видно, как испанец уступает напарнику по команде и это отражается в общем зачете пилотов.

Пьер Гасли (Альпин) – 6. Гасли, как и ожидалось, остается лидером французской команды, однако худшая пока команда в пелотоне не дает Пьеру продемонстрировать хоть какие-то хорошие результаты. Стоит помнить, что все очки Альпин в этом сезоне на счету именно Гасли.

Оливер Берман (Хаас) – 6. Берман дебютировал в Формуле-1 в составе Феррари и от него ожиданий было немного больше чем от Хаджара или Антонелли, однако ожидать больших очков за болидом Хаас не приходится.

Льюис Хэмилтон (Феррари) – 5. Сэр Льюис больше разочаровывает, чем радует своих фанатов. Да мы имеем победу в китайском спринте, а с другой стороны Хэмилтона на трассе проходит Хюлькенберг на Забуэре. Сложная адаптация в Феррари и большие ожидания явно играют не на руку 7-кратного чемпиона.

Down the inside on Lewis Hamilton! 🤯



Nico Hulkenberg gets the run on the Ferrari and takes the place on his way to P5 in Spain 👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RMpmJhp3Gb — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 5. Кто бы мог подумать накануне сезона, что канадец будет не то, что не уступать Фернандо Алонсо, но и опережать его на 12 очков в личном зачете, канадец удачно реализовал свои шансы и привез много очков команде.

Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 5. И несмотря на это есть ощущение, что испанец все еще сильнее, как гонщик. 10-1 в квалификациях, неудача в Имоле и сход в Монако не позволили Алонсо завоевать свои первые очки раньше, однако по нашему мнению, до конца чемпионата 43-летний экс-чемпион мира еще продемонстрирует свой уровень.

Габриэль Бортолетто (Заубер) – 5. Чемпион Формулы-2 попал в одну из худших команд в чемпионате и до сих пор не смог завоевать очков. Как для новичка Бортолетто точно не проваливается, однако и феноменальных гонок он не провел.

Юки Цунода (Ред Булл) – 5. Японец мог бы быть значительно выше, если бы не сменил команду перед Гран-при Японии. Преодолеть проклятие второго пилота Ред Булла Цуноде не удалось и именно поэтому он не добрал много баллов.

Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) – 4. Еще один второй пилот "быков", однако в отличие от Цуноды Лоусен еще и проигрывает по скорости Хаджару, вот и получаем, что сейчас уход новозеландца из Формулы-1 очень вероятен.

Джек Дуэн (Альпин) – 4. Единственный гонщик в этом списке, которого уже нет в чемпионате. Дуэн попал в мясорубку от Флавио Бриаторе и не смог продемонстрировать фантастических результатов, чтобы удержать свое место в Формуле-1.

Франко Колапинто (Альпин) – 3. Ну и тот, кто заменил Дуэна, Франко Колапинто, явно не демонстрирует результатов, чтобы считать, что замена была оправдана. Уже есть слухи, что Бриаторе готовит замену и для аргентинца с украинскими корнями, поэтому Колапинто нужно как можно быстрее демонстрировать хорошие результаты.

Лучшие команды

Важнейшими критериями в оценке команд была средняя скорость на протяжении всех этапов, качество стратегий, а также работа на пит-стопах.

Макларен – 9. Все просто, "папая" пока лучшая команда, если бы стратегии были немного удачнее, а командный мостик немного увереннее, то вопрос о чемпионе мира-2025 был бы только один – какой гонщик из Макларен заберет титул.

Феррари – 7. Пожалуй, последние два этапа немного улучшили ситуацию Скудерии, а второе место в Кубке Конструкторов выглядит, как нечто необъяснимое. В отличие от Ред Булла и Мерседес в составе Феррари два стабильных пилота, а если бы не позорная дисквалификация в Китае, то позиции итальянской команды были бы еще лучше.

Рэйсинг Буллз – 7. Вторая команда Ред Булл выглядит, как минимум стабильнее, а если бы Юки Цунода продолжал ехать за "бычков", то возможно их результаты были бы еще лучше.

Ред Булл – 6. Австрийская команда имеет традиционные проблемы со вторым пилотом и стратегии оставляют желать лучшего, возможно при отличной работе командного мостика Ферстаппен был бы ближе к лидерам.

A dramatic restart! 😱



This was a heart-in-mouth moment between Verstappen and Leclerc 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xO8Qz3USJa — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Мерседес – 6. "Серебряные стрелы" в среднем были быстрее РБ и Феррари в течение первой трети сезона, однако два схода Антонелли и провал в Монако не позволяет дать немецкой команде больше баллов.

Уильямс – 6. Уильямс неожиданно стали в этом сезоне лучшей командой среди середняков, а подбор пилотов дарит надежду фанатам команды на дальнейший прогресс выступлений.

Заубер – 6. Такая высокая оценка Заубер скорее исходит из максимально низких ожиданий от команды, которая даже с нехваткой скорости благодаря удачным стратегиям заезжают в очки. Напомним, что сейчас команда заработала уже в 4 раза больше баллов в Кубке конструкторов чем в предыдущем сезоне, к тому же по качеству пит-стопов Заубер уступает только Феррари.

🚨FASTEST PIT STOP PER RACE



🟥Australia - Leclerc (2.32s)

🟥China - Leclerc (2.05s)

🟥Suzuka - Hamilton (2.18s)

🟥Bahrain - Hamilton (2.16s)

🟥Jeddah - Leclerc (2.00s)

🟩Miami - Bortoleto (2.24s)

🟥Imola - Leclerc (2.04s)

🟥Monaco - Leclerc (2.00s)

🟩Spain - Bortoleto (2.13s) pic.twitter.com/tEqJX79lx5 — Holiness (@F1BigData) June 4, 2025

Хаас – 5. Американская команда не выделяется невероятной скоростью, звездными пилотами или хорошими стратегиями. Хаас и является олицетворением понятия "середняк".

Астон Мартин – 4. Гений Эдриана Ньюи еще не дотянулся до болида этой команды, а определенные решения и стратегии команды крайне неочевидны, а если учесть, что прошлый сезон АМ уверенно завершили на 5 строчке Кубка Конструкторов, то такие результаты выглядят как провал.

Альпин – 3. Ну и если говорить о решениях, то французы, как на трассе, так и вне ее выделяются больше всего. За первую треть чемпионата Альпин сменили гонщика, руководителя команды и находятся на последнем месте в зачете команд.

Лучшие этапы сезона

Определиться с одним самым интересным этапом было крайне сложно, поэтому мы выделили сразу три Гран-при, которые запомнились нам больше всего.

Гран-при Австралии

Дождь, дождь и еще раз дождь. Сейчас немного этапов Формулы-1 могут похвастаться плотной борьбой или интересными событиями во время гонки, однако дождь в Мельбурне изменил все и позволил произойти тому, что произошло.

Много сходов, борьба на трассе и хорошие обгоны – все это стало возможным именно благодаря неблагоприятной для гонок погоде, хотя в последние годы кажется, что именно дождь является лучшей погодой для гонки Формулы-1.

Гран-при Майами

Мало кто мог ожидать, что в этом году уикенд во Флориде будет настолько интересным. Если рассматривать его именно как полноценный этап, а не одну только гонку, то он был очень насыщенным на всевозможные события: тут тебе и специальные ливреи, диско-шлем Норриса, гонка на лего-болидах, продление контракта на проведение Гран-при вплоть до 2041 года, Ферстаппен стал отцом, Антонелли стал самым молодым поул-ситером, сумасшедший спринт, очень классная квалификация Гран-при и сам Гран-при, который не разочаровал как в плане экшена, так и в плане драмы (спасибо, Феррари).

Гран-при Эмилии-Романьи

Если нет хорошей погоды или ярких событий вокруг этапа, то на помощь "интересности" этапа может прийти неожиданный сход и машина безопасности. И хотя к дирекции гонки в Имоле есть немало вопросов (почему после схода Окона вызвали виртуальную машину безопасности, а после схода Антонелли обычную?), то вот к борьбе и интересным событиям на трассе вопросов не возникает.

Именно эти сходы разрушили гонку Астон Мартин, которые фантастически квалифицировались в субботу (выше Феррари), именно это позволило Норрису на трассе обойти Пиастри (хоть и на свежей резине), ну и конечно обгон Макса Ферстаппена в начале этапа стал украшением всего чемпионата.

Super Max! 🤯



All the angles of *that* first lap overtake from Verstappen 🎥#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/RTLvUjVml8 — Formula 1 (@F1) May 19, 2025

Худший этап сезона

Пожалуй, никого не удивило, что единогласно мы выбрали именно этап в Монте-Карло худшим (пока) в 2025 году. В некотором смысле это было даже прогнозируемо. Для большинства в мире Ф-1 это скорее этап для развлечений вне трека.

И хотя руководство серии попыталось разнообразить Гран-при, то, что мы получили, нельзя назвать успехом. Фарс, стыд, клоунада – называйте, как хотите. Но обязательные два пит-стопа себя не оправдали.

Новичок сезона

В этом году очень много новичков (если не учитывать Фернандо Алонсо, то 5) представлены в Формуле-1. Напомним, что это Андреа Кими Антонелли, Исак Хаджар, Лиам Лоусон, Оливер Берман и Джек Дуэн.

По нашему мнению, именно гонщик Рейсинг Буллз лучше всего себя проявил в первый год в "королевских гонках", что отражается, как в оценке француза в нашем списке, так и в его положении в личном зачете.

Самые значительные события сезона

Прорыв Пиастри, спад Норриса и скорость Ферстаппена

Первое, что хочется отметить – это неожиданная для всех стабильность и хладнокровие Оскара Пиастри, которая проявилась именно в тот момент, когда это наиболее необходимо – во время борьбы за титул чемпиона.

Каким бы быстрым и талантливым ни был Ландо Норрис, но британец допускает немало ошибок и именно поэтому сейчас находится лишь на втором месте в зачете пилотов. Интерес к этой борьбе добавляет командный мостик Макларен, который не может определить единоличного лидера и позволяет партнерам бороться за победу в Формуле-1.

Именно эта борьба и может помочь Максу Ферстаппену. Да Ред Булл не является очень быстрым, так значительного прогресса от "быков" мы можем не получить, но если ситуация между Норрисом и Пиастри обострится, то нидерландец точно этим воспользуется.

Искусственная борьба в Формуле-1

Искусственная борьба, которую создают организаторы Ф-1, не скрывалась никогда. Тот самый DRS и является одним из инструментов, чтобы сделать гонки интересными, однако в этом году FIA пошли значительно дальше.

Чтобы сохранять рейтинги нужно, чтобы каждый этап был увлекательным для болельщика. Вот и получаем: два обязательных пит-стопа в Монако, постоянное смягчение резины на Гран-при, добавление спринтов и директивы для сближения уровня команд.

Работает ли это? Частично да, хотя директива в Испании не ослабила Макларен, а Гран-при Монако не стало интереснее.

Очень ждем регламент 2026 года, чтобы узнать изменится ли что-то в яркости и интересности гонок Формулы-1, к которой стремятся организаторы, чтобы зарабатывать все больше и больше денег.

Быстрые замены в пелотоне

Джеку Дуэну было с самого начала очень сложно проявить себя, поскольку австралиец знал, что у него слишком мало времени для этого. О том, что он может потерять свое место, стало известно еще в конце прошлого года. Но замена пилота по ходу сезона – это всегда незаурядное событие.

То же самое касается и Лиама Лоусона, которого заменили еще быстрее – всего два Гран-при и его понизили обратно до пилота младшей команды Ред Булл. Это лишний раз демонстрирует, какие трудности сейчас есть в коллективе из Милтон-Кинса. И проблема не во втором пилоте, ведь Юки Цунода за семь этапов показал не намного лучшие результаты. Проблемы глубже, и в Ред Булл это прекрасно понимают.

Провал Феррари в Китае

Давно такого не было, чтобы обоих пилотов топовой команды не дисквалифицировали по итогу одного же Гран-при. Но Феррари умудрилась и здесь напомнить о себе. В Китае Скудерия потеряла 18 очков. Догнать Макларен в Кубке конструкторов это вряд ли помогло бы, а вот чтобы закрепиться на втором месте в борьбе с Мерседес и Ред Булл эти баллы были бы очень кстати.

Смерть легендарного Эдди Джордана

Нельзя было не упомянуть смерть человека, который оставил после себя огромное спортивное и культурное наследие в Формуле-1. Эдди Джордан сделал для этой автоспортивной серии слишком много, чтобы о нем не говорили.

Он создал собственную команду, которая до сих пор живет, но под другим названием. Он дал возможность зарекомендовать себя многим пилотам, которые потом выигрывали Гран-при, а некоторые даже становились чемпионом мира. Он работал экспертом и комментатором, делясь опытом и знаниями с теми, кто хотел больше знать о мире Формулы-1. Спасибо за все, Эдди.

Ожидания от оставшейся части сезона-2025

Учитывая всё то, что мы уже увидели, то, что мы услышали от руководителей команд и пилотов, а также их советников, то ожидать каких-то кардинальных изменений не стоит. Все же в следующем году изменится регламент, и командам нет смысла так сильно рисковать, тратя ресурсы на этот сезон.

Главной интригой является ожесточенная борьба за чемпионство между пилотами Макларен и Максом Ферстаппеном и мы ожидаем, что во второй половине сезона "папая" все же сделает ставку на одного пилота, которого поведет к чемпионскому титулу.

В Кубке конструкторов будет нешуточная борьба за второе место между тремя командами, а также соперничество за пятую строчку. Поскольку Ред Булл не собирается больше привозить большие обновления, Ферстаппен может и не побороться за чемпионство, которое в итоге разыграют между собой Пиастри и Норрис.

Ну и давайте все же спрогнозируем хотя бы одну победу для Феррари (например, в Монце), чтобы фанаты Скудерии также имели повод для радости.