Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Феррари: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах

Никто в здравом уме не скажет, что ожидание не стоило того. Формула-1 вернулась спустя четыре недели после Гран-при Венгрии и сразу же подарила непредсказуемый Гран-при Нидерландов.

Да, поначалу гонка в Зандворте не настраивала нас на то, что будет какая-то особенная борьба на трассе, учитывая погодные условия. Но сами гонщики и их техника сделали все возможное, чтобы нас развлечь.

Новая команда, старые лица

Мало кто ожидал этого так рано, но перед стартом этапа в Нидерландах Кадиллак объявил состав пилотов на свой дебютный сезон в Формуле-1.

Несмотря на все слухи, которые сопровождали эту тему весь год, некоторые фанаты все еще ожидали увидеть либо полностью новых гонщиков, либо комбинацию опытного пилота с новичком.

Однако американцы решили сыграть безопасно, а потому на стартовой решетке в 2026 году мы снова увидим двух лучших "Вторикелл" последних десяти лет Валттери Боттаса и Серхио Переса.

Cadillac next year pic.twitter.com/Sdktlgbph7 — F1 TROLL (@f1trollofficial) August 26, 2025

Кто-то, как Макс Ферстаппен, был рад этой новости, кто-то оказался разочарован. Нам же остается только ждать следующего сезона, чтобы посмотреть, что этот дуэт сможет показать спустя год "отпуска".

Ред Булл не исправил проблемы за лето

Команды используют летний перерыв в Формуле-1 для того, чтобы найти способ сделать свой болид лучше либо исправив недостатки, либо максимизировав его сильные стороны. Ред Булл не сделал ни того, ни другого.

"Быки" все еще находятся в некой турбулентности после увольнения Кристиана Хорнера, и Ферстаппен понимает, что этот переходной период не может не занять какое-то время. Однако после первой же пятницы Макс заявил, что машина имеет все те же проблемы, что и раньше, так что надеяться на позитив не приходится.

Несмотря на весь свой скептицизм, нидерландец сумел затащить Ред Булл сначала на третье место в квалификации, после чего на второе место в гонке (не без помощи обстоятельств). К тому же, Макс отметился одним из самых красивых обгонов дня. Вот только гоночный темп Ферстаппена демонстрировал невозможность Ред Булл хоть как-то конкурировать с Маклареном на дистанции.

replay of the start



Max is INSANEpic.twitter.com/SiWjNRuiDN — Verstappen News (@verstappenews) August 31, 2025

Австрийская команда вряд ли успеет исправить свои проблемы, да и вряд ли она вообще будет этим заниматься. Для нее этот сезон по большому счету уже закончен, и она готовится к новому с измененным регламентом. А там кто знает, как все пойдет.

Чемпионство ценой в двигатель?

То, что произошло на последних кругах Гран-при Нидерландов, могло напомнить сезон 2016 года, когда на болиде Льюиса Хэмилтона сгорел двигатель в Малайзии, что впоследствии позволило Нико Росбергу выиграть титул чемпиона мира.

Но после того эпизода у Хэмилтона оставалось всего пять Гран-при, чтобы попытаться вырвать титул из рук напарника. В нашем же случае остается еще целых девять этапов, на трех из которых к тому же будут проходить спринтерские гонки. Так что в 2025 году чемпионская интрига более жива.

При этом данный расклад никак не поможет Ландо Норрису чувствовать себя лучше после того, как он позволил Оскару Пиастри накинуть 25 очков поверх тех 9, на которые австралиец опережал своего напарника в личном зачете.

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

К Пиастри никаких вопросов, он провел чуть ли не идеальный уик-энд (если опустить все три практики, в которых он уступил Норрису). Оскар с рекордом трека выиграл квалификацию, финишировал первым в гонке, пролидировав от старта до финиша и установил быстрейший круг.

А сгоревший мотор на болиде Ландо за 8 кругов до финиша стал самым настоящим подарком судьбы. Вряд ли Пиастри будет сильно рад, если именно это событие станет ключевым в гонке за титул – Оскару наверняка хочется стать чемпионом, победив напарника в равной борьбе на трассе, а не за счет надежности техники.

Lando's DNF was an inside job pic.twitter.com/Uo1yR8NYI8 — F1 TROLL (@f1trollofficial) August 31, 2025

Приключения итальянцев в Нидерландах

Этап в Зандворте стал каким-то проклятым для Феррари. Все началось с пятницы, когда Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон оказались вне Топ-10 первой практики. В дальнейшем ситуация немного улучшилась, но не кардинально.

Никто из пилотов Скудерии не смог побороться за поул, Леклер и Хэмилтон были вынуждены стартовать шестым и седьмым соответственно, пропустив вперед не только дуэт Макларена, Ферстаппена и Джорджа Расселла, а еще и Исака Хаджара.

Леклер с самого же старта гонки включился в борьбу и прошел Расселла, Хэмилтон же застрял за бывшим напарником. В какой-то момент Льюис предложил команде устроить андеркат, чтобы попробовать пройти соперников за счет стратегии. Но вместо андерката семикратный чемпион получил сход с дистанции, причем по собственной вине.

Но он был не единственный, кто пострадал от этого. Хэм организовал аварию сразу после того, как в боксах побывал Леклер – максимально неудобный момент. Если бы авария случилась чуть-чуть раньше или команда подождала с пит-стопом Шарля, то монегаск, как и его соперники, получил бы относительно бесплатную остановку. А так – типичное везение итальянцев.

Казалось бы, куда уж хуже. Как оказалось, было куда.

Сначала Леклер снова включил свою агрессивную сторону, пойдя в смелую атаку на Расселла, которая привела к контакту, проходу Шарля и повреждениям на болиде Джорджа, из-за которых британец потерял темп. И пока судьи рассматривали этот инцидент, на трассе произошел следующий.

LAP 32/72



Full commitment from Charles! 😵



Leclerc banging wheels with Russell in the battle for P5! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/fEjfutxW5j — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

На выходе со своего второго пит-стопа Леклер стал жертвой Андреа Кими Антонелли, который отправил пилота Феррари в заграждение, а затем – в пешее путешествие по холмам автодрома. Символично, что Хэмилтон и Леклер сошли с дистанции в одном и том же повороте.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

После Гран-при Андреа зашел в моторхоум Скудерии, чтобы извиниться (и попросить не отбирать итальянское гражданство), но что могут дать эти извинения, если своей вендеттой за напарника Антонелли помог "серебряным стрелам" отыграть 12 очков у Феррари в Кубке конструкторов?

Хаджар наработал на проклятое место второго пилота Ред Булл

Самым положительным моментом прошедшей гонки, конечно же, стал дебютный подиум Исака Хаджара в Формуле-1.

Пилот Рэйсин Буллз умудрился установить четвертое время в квалификации. Но что более удивительно, на протяжении всего Гран-при Нидерландов 20-оетний француз очень успешно оборонялся и от Леклера, и от Расселла. А дальнейший сход Норриса позволил ему и вовсе стать третьим.

Исаку очень был нужен хороший результат после серии из пяти неудачных гонок. Но в Зандворте Хаджар превзошел всяческие ожидания.

На фоне провалов Лиама Лоусона и Юки Цуноды Исак наверняка поднялся в котировках Ред Булл на право стать напарником Ферстаппена в следующем году. Но, учитывая все сложности, которые с этим связаны, сразу же вспоминаются слова самого Хаджара про то, что он еще не готов к "проклятому" месту в Ред Булл. И во время пресс-конференции после гонки его как раз спросили об этом.

Max and Isack were asked about potentially becoming teammates



Max: "Terrible! I'm joking."



Isack: "I dont want to be next to Max, I don't like him. Thats it."



😭pic.twitter.com/G2ptK2EYYb — Verstappen News (@verstappenews) August 31, 2025

Кстати, Исак пошел по стопам Ландо Норриса: во время празднования с командой Хаджар сломал свой трофей за третье место.

Борьба за пятое место КК одной строкой

Механики Астон Мартина ненавидят Стролла

В пятницу Лэнс разбил болид во время практики. Что нужно сделать, чтобы заслужить признанием механиков своей команды? Правильно, снова разбить болид, но теперь во время квалификации. И все же, несмотря на это, благодаря стратегии и событиям на трассе Стролл умудрился финишировать седьмым, сразу перед Фернандо Алонсо.

Албон продолжает тащить Уильямс

Пока Карлос Сайнс временами жалеет о своем выборе, Алекс Албон делает то, что требуется от лидера середняка – стабильно набирать очки. Благодаря сходу Норриса и двух Феррари Алекс заехал в Топ-5, принеся команде из Гроу сразу 10 очков.

Как Хаас это делает?

Судьба – жестокая штука, но только если твоя команда не называется Хаас. Оливер Берман и Эстебан Окон полностью провалили квалификацию, и первый отрезок Гран-при не обещал им ничего хорошего. Но за счет максимального оттягивания первой остановки и аварии Хэмилтона они проскочили вперед по пелотону и двумя болидами финишировали в очках.

Альпин был в шаге от очка, Заубер – главный неудачник

Пока соперники продолжили набирать очки, Альпин в статусе главного аутсайдера чемпионата остался не у дел. Причем максимально обидно: Франко Колапинто приехал к финишу 11-м, в 0,5 секунды от Эстебана Окона. А вот у лидера французского коллектива день не задался – Пьер Гасли финишировал последним.

Учитывая форму, которую команда демонстрировала на предыдущих этапах, главным разочарованием стал, конечно же, Заубер. В псоледних шести гонках Нико Хюлькенберг и Габриэдб Бортолето семь раз финишировали в очках, в том числе ставший чуть ли не легендарным первый подиум Халка в Британии. Но в Нидерландах что-то пошло не так.

Сайнс и 10 секунд штрафа

Самодельная авария Льюиса Хэмилтона привела к рестарту гонки на 27-м круге, где произошло столкновение двух болидов.

Это Карлос Сайнс решил пойти в атаку на Лиама Лоусона. И как это часто бывает в подобных ситуациях, не обошлось без контакта. Прокол получили оба гонщика, а у испанца к тому же было сломано переднее антикрыло. На тот момент казалось, что для обоих пилотов эта гонка уже закончена, даже если они смогут ее продолжить.

По мнению Карлоса, было очевидно, что "тупой" Лоусон действовал не по правилам, а потому нвоозеландец должен получить штраф за их столкновение.

Но каково было удивление испанца, когда гоночный инженер вышел с ним на связь и "обрадовал" новостью о том, что судьи "наградили" 10-секундным штрафом не Лоусона, а именно его.

Carlos Sainz was handed a 10-second penalty for causing a collision with Liam Lawson at the restart



He's not very happy about it! 😤#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ffZRKYlzKK — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Пока что первый сезон в новой команде складывается для Сайнса, откровенно говоря, ужасно. Можно предположить, что о замене Карлоса на Хэмилтона сейчас жалеют все участники данного процесса.

"Феррари" этапа: покорители холмов Зандворта

Гран-при Нидерландов подарил фанатам Формулы-1 еще парочку мемов в обширную коллекцию. И их главными героями стали те, кто хочет поскорее забыть о том, что произошло в последний день лета.

Первым и главным "королем" нидерландских холмов стал Леклер. Монегаск после того, как Антонелли выбил его из гонки, не отправился в боксы, нет. Шарль сначала посидел на стуле возле трассы, отдохнул, попил водички и отправился на ближайший холм, где провел остаток заезда. Камеры то и дело выхватывали Леклера и то, как он следил за тем, что происходило на трассе.

А после своей трагедии с силовой установкой в том же направлении последовал Ландо Норрис. Британец в свою очередь был немного скромнее, лишь немного посидев и подумав, за что ему это все.