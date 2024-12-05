Призовые и деньги от Puma и Omega: сколько Магучих заработала за 2024 год

Новоиспеченная лучшая легкоатлетка мира 2024 Ярослава Магучих заработала за год от 500 000 до 900 000 долларов.

О заработках олимпийской чемпионки в интервью Forbes Ukraine рассказал ее менеджер.

За все свои победы и завоевания в 2024 году 23-летняя украинка получила 265 000 долларов.

Она зарабатывает за счет спонсорских контрактов с производителем спортивных товаров Puma, швейцарским производителем часов Omega и украинской минеральной водой ReO.

За их рекламу Магучих получает в год около 280 000 – 640 000 долларов.

Также отмечается, что именно из-за Ярослава Puma в 2023 году подписала долгосрочный контракт с Федерацией легкой атлетики Украины.

Бренд не хотел, чтобы украинка выступала на официальных соревнованиях в форме конкурентов.

Напомним, что Ярослава Магучих планирует обновить свой мировой рекорд, который она установила прошлым летом.