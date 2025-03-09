🥇 Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне.
Магучих показала результат 1 м 99 см.
Результаты ЧЕ-2025 по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту:
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1 м 99 см.
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1 м 95 см.
3. Энгла Нильссон (Швеция) – 1 м 92 см.
Для Ярославы это третье золото чемпионата Европы подряд. В 2021 году, когда событие принимал город Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два года в Стамбуле Магучих для первого места хватило 1 м 98 см.
Она повторила рекорд Розмари Аккерман. Представитель ГДР до сих пор была единственной спортсменкой в прыжках в высоту, которая выигрывала ЧЕ в помещении трижды кряду.
Отметим, что накануне чемпионата Європы победительница Олимпийских игр выиграла турнир в Банской Быстрице. Она тогда также стала первой в сезоне прыгуньей, которая преодолела планку в 2 м.
Накануне украинский прыгун в высоту Олег Дорощук продемонстрировал лучший результат сезона в мире и завоевал золотую медаль чемпионата Европы.