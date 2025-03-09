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🥇 Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении

Руслан Травкін — 9 марта 2025, 19:14
🥇 Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в помещении
Ярослава Магучіх
Getty images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне.

Магучих показала результат 1 м 99 см.

Результаты ЧЕ-2025 по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту:

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1 м 99 см.

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1 м 95 см.

3. Энгла Нильссон (Швеция) – 1 м 92 см.

Для Ярославы это третье золото чемпионата Европы подряд. В 2021 году, когда событие принимал город Торунь, спортсменка показала результат 2 м. Через два года в Стамбуле Магучих для первого места хватило 1 м 98 см.

Она повторила рекорд Розмари Аккерман. Представитель ГДР до сих пор была единственной спортсменкой в ​​прыжках в высоту, которая выигрывала ЧЕ в помещении трижды кряду.

Отметим, что накануне чемпионата Європы победительница Олимпийских игр выиграла турнир в Банской Быстрице. Она тогда также стала первой в сезоне прыгуньей, которая преодолела планку в 2 м.

Накануне украинский прыгун в высоту Олег Дорощук продемонстрировал лучший результат сезона в мире и завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

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