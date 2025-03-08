Дорощук завоевал первую в истории Украины золотую медаль в мужских прыжках в высоту на ЧЕ в помещении

Сегодня, 8 марта, состоялся финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту среди мужчин, где золотую медаль выиграл украинский прыгун Олег Дорощук, который взял высоту в 2,34 метра.

Это первое в истории Украины золото на чемпионате Европы по прыжкам в высоту в помещении. Также Олег обновил свой личный рекорд. Предыдущий был 2,32.

В то же время его земляк Дмитрий Никитин стал 5-м с результатом 2,26 метра.

Серебро завоевал представитель Чехии Ян Штефела, прыгнувший на 2,29 метра. Бронза в активе итальянца Маттео Сиоли, результат которого составил также 2,29. Соперники украинца показали одинаковую высоту, но чех использовал меньше попыток.

Результаты ЧЕ-2025 по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту

1. Олег Дорощук (Украина) – 2,34 м

2. Ян Штефела (Чехия) – 2,29

3. Маттео Сиоли (Италия) – 2,29

4. Мануэль Ландо (Италия) – 2,26

5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,26

Как известно, в квалификации атлеты преодолели планку в 2,23 метра, а вот Вадим Кравчук в финал пробиться не смог.

Дорощук впервые в карьере вышел в финал ЧЕ по легкой атлетике в помещении. В то же время Никитин второй раз в карьере боролся за награды европейского первенства в помещении. В 2021 году он также стал 5-м с результатом 2,23 м.

Напомним, вчера в финал прыжков в высоту среди женщин пробилась Ярослава Магучих, проведя самую короткую квалификацию в карьере.