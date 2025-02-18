Магучих повторила рекорд, а также первой в сезоне преодолела планку 2 метра

Во вторник, 18 февраля, Ярослава Магучих выступила на легкоатлетическом турнире в Словакии, где одержала победу и забрала одно сезонное достижение.

Об этом сообщает Европейская легкоатлетическая ассоциация.

23-летняя украинка снова выиграла турнир в Банска-Быстрице, преодолев планку 2,01 м. Эта отметка стала недосягаемой для австралийки Элеанор Паттерсон, которая была единственной, кто составил конкуренцию победительнице Олимпийских игр 2024 года.

Согласно источнику, Ярослава стала первой спортсменкой в этом легкоатлетическом сезоне, которая преодолела барьер в 2 метра.

К тому же, эта победа стала для Магучих уже четвертой на этом турнире. По этому показателю она сравнялась с рекордсменкой Бланкой Влашич из Хорватии.

First 2.00m-plus jump of the season! 🙆‍♀️@YaraMahuchikh 🇺🇦 clears a world lead of 2.01m for her fourth victory in Banska Bystrica! 🥇 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/RF71gmOLoW — European Athletics (@EuroAthletics) February 18, 2025

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Стоит также отметить, что соревнования проходили в спортивном зале "Ставницкий", где Ярослава удерживает рекорд 2,06 м.

Следующим соревнованием, в котором будет участвовать Ярослава Махучих, станет чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Апельдоре 6-9 марта.

Там, в случае победы, украинка может в третий раз подряд получить титул чемпионки Европы в помещении.

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион в 42-летнем возрасте будет участвовать в Лондонском марафоне.