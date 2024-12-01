"Спящая красавица" Магучих вспомнила историю появления на соревнованиях ее известного туристического одеяла

Новоиспеченная лучшая легкоатлетка 2024 года в мире Ярослава Магучих рассказала историю появления своего туристического одеяла, в котором она "спит" во время соревнований.

Об этом олимпийская чемпионка рассказала в интервью Чемпиону.

"Конечно, я не спала. Закрываю глаза, чтобы восстановиться, подумать о новом прыжке. На матрасе в секторе я лежу еще с 2018-го, потому что это удобно. А одеяло появилось после Олимпиады в Токио. Там было жарко, и под обычным я перегревалась, потом наоборот становилось холодно. Тренер Сергей Петрович предложил купить туристическое одеяло для походов. Оно помогло с терморегуляцией. А лежу я, чтобы меньше раз вставать, разминаться, бегать, чтобы всю энергию тратить только на прыжок", – сказала Ярослава.

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И хотя подобным она занимается уже три года, Ярослава только сейчас получила статус "спящей красавицы".

"Меня это порадовало. Еще один шанс напомнить миру о войне в Украине. Больше всего мне понравились украинские мемы с котиками: "Ярослава, просыпайся, уже Олимпиада закончилась. Ярослава, F-16 уже в Украине".

Ранее Ярослава Магучих раскрыла секрет того, за счет чего она смогла побить многолетний рекорд Стефки Костадиновой.