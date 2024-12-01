Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Игорь Радивилов объявил о завершении карьеры.

Об этом решении 32-летнего уроженца Мариуполя сообщает Суспільне.

"Добрый вечер всем фанатам гимнастики. Очень приятно каждый день следить за поддержкой нашей команды. Когда-то давно я сказал, что мой путь завершится именно здесь, где все и началось - в городе Котбус. На самом деле трудно об этом говорить, прощаться с моей командой, моей семьей. За эти годы Котбус стал мне как будто домом. Хочу поблагодарить моих друзей, которые были рядом все эти годы, мою семью, команду, руководство, людей, которые всегда нас поддерживали. Было приятно работать с вами все эти годы. Спасибо и желаю всего наилучшего вам, удачи", - сказал Игорь.

По информации источника, украинский гимнаст уведомил об этом после встречи в клубном чемпионате Германии.

Игорь Радивилов выиграл свою единственную олимпийскую награду на Играх в Лондоне в 2012 году. Тогда он стал третьим в опорном прыжке.

Игорь – пятикратный чемпион Европы, он также по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

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