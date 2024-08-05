Почему Магучих между прыжками лежала в спальном мешке

Накануне украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила для Украины золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024.

Однако, кроме восторга и радости от победы, многих людей заинтересовали действия украинки между прыжками — она закутывалась в спальный мешок и... лежала. Наш сайт решил разобраться, почему Магучих так поступает, и как это может ей помочь.

Почему Ярослав лежит?

На самом деле здесь все достаточно просто, олимпийская чемпионка сама ответила на этот вопрос в эфире Общественного спорта.

"Я просто отдыхаю, потому что мне комфортно, когда я лежу. Иногда могу наблюдать за облаками, считать их. Или вдохнуть, выдохнуть. Будто просто отдохнуть, только не думать о том, что я на стадионе", — сказала Магучих.

Также, с точки зрения медицины, лежание уменьшает потенциальный отек в конечностях, так что, возможно, у такого решения украинки есть еще и практическая основа.

Почему спальный мешок?

Этот вопрос уже более интересен. Не только Ярослава, но и многие спортсмены также укутываются в теплые куртки. И здесь есть неочевидная причина. Такие средства замедляют отдачу тепла в мышцах, что позволяет сохранить их эластичность и снизить риск получить травму.

Фото: Getty Images

Также, по результатам исследования, проведенного Европейским журналом спортивной науки, было обнаружено, что, например, в плавании, спортсмены, одетые в теплую одежду между разминкой и заплывами, показали примерно на 0,6 процента лучшие результаты относительно своих конкурентов.

Поэтому стратегия сохранять свое тело в тепле перед подходами может иметь решающее значение, особенно на турнирах такого масштаба как Олимпийские игры.