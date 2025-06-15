Дюплантис побил собственный рекорд мира в прыжках с шестом

Звездный шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд мира в прыжках с шестом. Двукратный олимпийский чемпион сделал это на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

❗️[🏃SAUT À LA PERCHE | 🇸🇪 SUÈDE ]



🔸Le perchiste suédois Armand Duplantis bat de nouveau son propre record du monde à 6.28m. pic.twitter.com/U6XMk1K0OU — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 15, 2025

Дюплантис выиграл соревнования, прыгнув на 6,28 метра. Предыдущий рекорд в 6,27 метра принадлежал самому шведу и был установлен 28 февраля текущего года на соревнованиях во французском Клермон-Ферране.

Таким образом, Дюплантис побил мировой рекорд уже 12-й раз в карьере. Впервые он сделал это в феврале 2020 года, взяв высоту в 6,17 метра. После этого швед 11 раз улучшал предыдущий рекорд на 1 см.

Напомним, в женских прыжках в высоту на этапе в Стокгольме Ярослава Магучих заняла второе место, проиграв Николе Олислагерс.