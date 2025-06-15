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Дюплантис побил собственный рекорд мира в прыжках с шестом

Олег Дідух — 15 июня 2025, 20:39
Дюплантис побил собственный рекорд мира в прыжках с шестом
Арман Дюплантіс
x.com/WorldAthletics

Звездный шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд мира в прыжках с шестом. Двукратный олимпийский чемпион сделал это на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Дюплантис выиграл соревнования, прыгнув на 6,28 метра. Предыдущий рекорд в 6,27 метра принадлежал самому шведу и был установлен 28 февраля текущего года на соревнованиях во французском Клермон-Ферране.

Таким образом, Дюплантис побил мировой рекорд уже 12-й раз в карьере. Впервые он сделал это в феврале 2020 года, взяв высоту в 6,17 метра. После этого швед 11 раз улучшал предыдущий рекорд на 1 см.

Напомним, в женских прыжках в высоту на этапе в Стокгольме Ярослава Магучих заняла второе место, проиграв Николе Олислагерс.

Арман Дюплантіс

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