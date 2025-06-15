Магучих завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме.

Украинка уверенно начала соревнования, с первой попытки взяв высоту 1,95 м, 1,97 м и 1,99 м. Трудности у Ярославы возникли во время попытки 2,01 м – дважды она не смогла выполнить прыжок, после чего перенесла третью попытку на 2,03 м, которая также оказалась неудачной.

Еще одна украинка Юлия Левченко с удачной попыткой в 1,91 м стала четвертой.

Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая с первой попытки взяла высоту 2,01 м.

Результаты прыжков в высоту

Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01 м Ярослава Магучих (Украина) – 1,99 м Мария Жодзик (Польша) – 1,93 м

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4-7. Энгла Нильссон (Швеция) – 1,91 м

4-7. Юлия Левченко (Украина) – 1,91 м

4-7. Вашти Каннигнем (США) – 1,91 м

4-7. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,91 м

Напомним, в начале мая Магучих выиграла коммерческий турнир в Дохе. Перед этим она триумфовала на китайских этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае