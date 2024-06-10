Рыжикова с лучшим результатом сезона не смогла выйти в финал чемпионата Европы

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова не смогла выйти в финал чемпионата Европы в беге на 400 метров с барьерами.

Украинка стала пяткой в своем забеге, продемонстрировав лучший результат сезона – 54,95. В финал квалифицировались 2 лучшие спортсменки по каждому забегу и 2 следующие лучшие бегунки в общем зачете.

Отметим, что Рыжикова дважды завоевывала серебро континентального первенства (2018, 2014) и дважды бронзу (2012, 2022). Также Анна является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Пока в активе Украины четыре медали на континентальном первенстве. Накануне Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золото и бронзу в прыжках в высоту. Также бронза в активе Людмилы Оляновской (спортивная ходьба на 20 км) и Михаила Кохана (метание молота)

Чемпионат Европы-2024 в Риме продлится до 12 июня.