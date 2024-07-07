Кохан стал призером Бриллиантовой лиги в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой Лиги в метании молота, который проходит во Франции.

Лучший результат он показал с третьей попытки — 75,13 м, уступив только двум полякам Павелу Файдеку (75,72 м) и Войцеху Новицкому (75,17 м).

Напомним, накануне Кохан пропустил финал чемпионата Украины по болезни, которую он испытал еще во время чемпионата Европы, проходившего в итальянском Риме. Тогда украинец, несмотря на температуру 39 градусов, получил бронзу.