Дюплантис в одиннадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в одиннадцатый раз за карьеру побил мировой рекорд в прыжках с шестом

На этапе Мирового тура 2025 в помещениях, который проходил в Мадриде, он сумел преодолеть высоту 6 м 27 см.

В прошлый раз Арман взял рекордную высоту (6 м 26 см) на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в Польше в конце лета.

Отметим, что в интервью перед турниром в Мадриде 25-летний спортсмен заявил, что мечтает взять высоту в 6 м 30 см.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 11TH TIME IN HIS CAREER. 6.27M CLEARED! pic.twitter.com/7rd67JDTrF — Chris Chavez (@ChrisChavez) February 28, 2025

Drop new music ✅

Break 11th world record ✅



🇸🇪's @mondohoss600 clears 6.27m in the men's pole vault at the @AllStarPerche in Clermont-Ferrand 😤



World record flash 🔗 https://t.co/nh6ziB5Pls pic.twitter.com/VsWfOY6SwJ — World Athletics (@WorldAthletics) February 28, 2025

Напомним, недавно двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом получил медаль Его Величества Короля Швеции за достижения для шведского спорта.

В течение карьеры Арман дважды выигрывал чемпионат мира, дважды чемпионат мира в помещении и трижды побеждал на чемпионате Европы.

В 2020 году Дюплантис сумел превзойти рекорд Сергея Бубки (6 м 14 см). Украинец был мировым рекордсменом 26 лет.