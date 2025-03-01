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Дюплантис в одиннадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Руслан Травкін — 1 марта 2025, 01:07
Дюплантис в одиннадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Арман Дюплантіс
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в одиннадцатый раз за карьеру побил мировой рекорд в прыжках с шестом

На этапе Мирового тура 2025 в помещениях, который проходил в Мадриде, он сумел преодолеть высоту 6 м 27 см.

В прошлый раз Арман взял рекордную высоту (6 м 26 см) на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в Польше в конце лета.

Отметим, что в интервью перед турниром в Мадриде 25-летний спортсмен заявил, что мечтает взять высоту в 6 м 30 см.

Напомним, недавно двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом получил медаль Его Величества Короля Швеции за достижения для шведского спорта.

В течение карьеры Арман дважды выигрывал чемпионат мира, дважды чемпионат мира в помещении и трижды побеждал на чемпионате Европы.

В 2020 году Дюплантис сумел превзойти рекорд Сергея Бубки (6 м 14 см). Украинец был мировым рекордсменом 26 лет.

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